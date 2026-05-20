Seleção dos mais valiosos da Série B tem jogadores de Ceará e Fortaleza; veja lista

Os elencos de Ceará e Fortaleza estão entre os mais valiosos da Série B do Brasilerio de 2026. Um levantamento da plataforma Transfermarkt, especializada em mercado de transferência, apresentou diversos jogadores do futebol cearense no ranking dos maiores valores de mercado no torneio.

Do lado tricolor, o principal é o meia argentino Pochettino, custando € 3,5 milhões (cerca de R$ 20,5 mi). O Leão ainda aparece na lista com os volantes Ryan e Ronald, e os atacantes Vitinho e Miritello.

Já o Vovô está com o atacante Gustavo Prado. O atleta custa € 2,5 milhões (cerca de R$ 14,6 mi).

Apesar das menções, o mais valorizado é o volante Zé Lucas, do Sport. Com 18 anos, é titular absoluto da equipe pernambucana e custa € 8 milhões (aproximadamente R$ 46,8 milhões).

Jogadores mais valiosos da Série B (Transfermarkt)

VOL - Zé Lucas (Sport) | € 8 milhões

MEI - Pochettino (Fortaleza) | € 3,5 milhões

VOL - Ryan (Fortaleza) | € 3 milhões

ATA - Vitinho (Fortaleza) | € 3 milhões

ATA - Gustavo Prado (Ceará) | € 2,5 milhões

VOL - Ronald (Fortaleza) | € 2,5 milhões

MEI - Rômulo (Novorizontino) | € 2,5 milhões

ATA - Barletta (Sport) | € 2,5 milhões

MEI - Lourenço (Goiás) | € 2,5 milhões

ATA - Miritello (Fortaleza) | € 2,3 milhões

Seleção dos mais valiosos da Série B

Quando a avaliação é referente à posição de cada jogador, o domínio do Fortaleza na Série B se torna ainda mais acentuado. Nesse recorte, a equipe comandada por Thiago Carpini tem as inclusões de mais três jogadores: o zagueiro Lucas Gazal, o lateral-direito Mailon e o lateral-esquerdo Fuentes. Desse trio, Mailton é emprestado do São Paulo, enquanto Fuentes pertence ao Fluminense e foi cedido para a disputa da Série B.

O esquema adotado para definição do time "dos mais caros" do Transfermarket foi o 4-3-3. Ao todo, apenas quatro times aparecem: Ceará, Fortaleza, Sport e Athletic-MG.

Time dos mais valiosos da Série B