Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bebê sofre necrose no pé após suposto erro em medicação intravenosa em Juazeiro do Norte

Pele da coxa foi utilizada para reparar a lesão.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Ceará
Cicatrizes de necrose na perna e pé de um bebê após complicação médica.
Legenda: Medicação errada causou inchaço imediato, formação de bolhas e queimaduras aparentes em perna de criança.
Foto: Arquivo Pessoal

Uma bebê de apenas um mês de vida sofreu um grave acidente hospitalar após a suposta administração incorreta de uma medicação intravenosa durante internação no Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra de Menezes (HIMA), em Juazeiro do Norte (CE). O caso ocorreu em junho deste ano e evoluiu para necrose no pé da criança, que precisou passar por cirurgia reparadora e segue em tratamento para evitar sequelas permanentes.

O caso veio à tona apenas cinco meses depois, revelado pela família, que decidiu acionar a Justiça. A criança, hoje com seis meses, havia sido internada para tratar um quadro de doença respiratória. Na madrugada do dia 21 de junho, por volta das 5h30, uma técnica aplicou, de forma equivocada, uma medicação intravenosa no pé da bebê.

Veja também

teaser image
Ceará

Fortaleza e Caucaia terão abastecimento de água suspenso nesta sexta (21)

teaser image
Ceará

Morre professora Penha Alencar, liderança do Sindicato dos Servidores Públicos do Ceará

Segundo o relato da família, o medicamento extravasou para o tecido da região, causando inchaço imediato, formação de bolhas e queimaduras aparentes. A mãe, que acompanhava a internação, percebeu a mudança no aspecto do pé da filha e alertou a profissional responsável, mas afirma que não houve intervenção adequada naquele momento.

De acordo com ela, a técnica teria minimizado a situação, atribuindo a preocupação ao fato de a mãe ser "de primeira viagem”. A equipe só teria agido horas depois, entre 7h30 e 8h da manhã, quando profissionais de outro turno retiraram o líquido extravasado. Contudo, o estado do tecido já havia se agravado. O quadro evoluiu para necrose, tornando necessária uma cirurgia.

A bebê permaneceu internada no Hima até o dia 8 de julho, quando foi transferida para o Hospital São Vicente, em Barbalha. Lá, passou por um procedimento de enxerto, no qual uma porção de pele da coxa foi utilizada para reparar a lesão no pé.

Atualmente, a criança convive com uma cicatriz permanente, dores recorrentes e segue em fisioterapia contínua para tentar evitar limitações funcionais no futuro.

Sumiço de páginas do prontuário

Ao solicitar cópias do prontuário para instruir uma ação judicial, a família se deparou com outro problema: a ausência de registros justamente nos dias em que o erro teria ocorrido, 21 a 23 de junho. As folhas desapareceram, restando apenas os documentos referentes à internação inicial e aos dias posteriores.

Para os responsáveis legais da bebê, o desaparecimento indica possível tentativa de ocultação da falha. Uma ação judicial já foi ajuizada contra o município de Juazeiro, que administra a unidade hospitalar.

Processo pede indenizações e custeio de tratamento

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Letícia Torres, advogada da família da criança, explicou que foi aberta uma ação solicitando indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de danos aos pais, que relatam sofrimento intenso durante todo o período.

Foi solicitado ainda que o município arque, com urgência, com todos os custos dos tratamentos necessários, incluindo sessões de fisioterapia.

Até o momento, nenhuma despesa foi assumida pelo poder público. Os custos de terapias e demais cuidados têm sido integralmente cobertos pelos próprios pais.

O que diz o hospital?

A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte (Sesau) — responsável pelo Hima — emitiu nota onde "lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou com a família da bebê".

A pasta informou que "ainda não foi formalmente intimada acerca dos fatos relatados. Contudo, diante da gravidade das informações apresentadas na reportagem, adotará todas as medidas cabíveis para apurar o caso junto ao Instituto de Estudos e Pesquisas Humaniza, empresa responsável pela gestão do Hospital Infantil Maria Amélia".

Reafirmamos nosso compromisso com a saúde da população de Juazeiro do Norte e asseguramos que eventuais falhas que tenham causado danos aos cidadãos serão devidamente responsabilizadas no âmbito administrativo.
Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte (Sesau)

A Sesau destacou que está engajada na resolução do caso e tomará todas as providências necessárias para prestar o devido acompanhamento e assistência à família.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Cicatrizes de necrose na perna e pé de um bebê após complicação médica.
Ceará

Bebê sofre necrose no pé após suposto erro em medicação intravenosa em Juazeiro do Norte

Pele da coxa foi utilizada para reparar a lesão.

João Lima Neto
Há 53 minutos
Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza
Ceará

Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza

Evento neste sábado (22) terá debates sobre essa condição congênita rara.

Redação
Há 2 horas
Homem com cabelo escuro e camiseta preta gesticula enquanto fala em um microfone em um evento. O homem é Camilo Santana.
Ceará

Camilo Santana garante que Enem 2025 não será cancelado após questões anuladas

Cearense é suspeito de causar um suposto vazamento de questões do segundo dia do exame.

Redação
21 de Novembro de 2025
Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza
Ceará

Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza

Os banhistas estavam na Praia do Havaizinho, perto da Ponte dos Ingleses.

Redação
21 de Novembro de 2025
foto da professora Penha Alencar.
Ceará

Morre professora Penha Alencar, liderança do Sindicato dos Servidores Públicos do Ceará

O sindicato lamentou a partida da professora e a definiu como uma das suas mais importantes lideranças da história.

Redação
21 de Novembro de 2025
Na imagem, duas idosas segurando uma lousa com o pedido de natal, na lousa está escrito o que a idosa pediu.
Ceará

Panetone, fraldas e pijama: lar de idosos faz campanha com pedidos de Natal

Ação pede presentes para moradores de duas sedes do Lar Três Irmãs.

Gabriel Bezerra*
21 de Novembro de 2025
Ceará

‘Algoritmos não cometem só erros técnicos, eles produzem apagamentos e racismo’, alerta pesquisador

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o professor do Departamento de Letras Vernáculas da UFC, Júlio Araújo, fala sobre o tema.

Thatiany Nascimento
21 de Novembro de 2025
Mão masculina tenta abrir torneira de pia de banheiro.
Ceará

Fortaleza e Caucaia terão abastecimento de água suspenso nesta sexta (21)

Os reparos serão feitos das 9 horas às 21h.

Redação
20 de Novembro de 2025
Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará
Ceará

Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará

Por conta da COP 30, região fará provas nas próximas semanas.

João Lima Neto
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra policial militar, uma mulher branca de cabelos castanhos longos, com uma criança no colo. A menina veste vestido amarelo e tem o rosto coberto por um emoji de coração.
Ceará

Policial resgata bebê esquecida dentro de carro por duas horas em Fortaleza

Menina estava desidratada e foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra, à esquerda, pessoa folheando caderno de questão do Enem 2025, e, à direita, foto de Edcley de Souza Teixeira, universitário cearense suspeito de vazar questões do Enem 2025.
Ceará

Cearense suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste

Ele pedia que participantes de concurso decorassem perguntas da prova.

Redação
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra mãos segurando caderno de provas do Enem 2025.
Ceará

Enem teve vazamentos, anulações e polêmicas em 27 anos; relembre

Prova feita anualmente por milhões de estudantes coleciona histórico de falhas.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Visão em close de múltiplas capas de cadernos de prova e folhas de instrução do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. O design é padronizado, com o logotipo Enem 2025 em destaque e informações sobre a prova de Ciências da Natureza e de Matemática, Caderno Verde, Caderno Cinza, e as instruções de preenchimento.
Ceará

Suposto vazamento do Enem pode resultar em prisão, multa ou perda de cargo público, dizem advogados

Previsão de questões é comum, mas investigação deve desvendar como análise do banco de questões foi feita.

Clarice Nascimento
20 de Novembro de 2025
Ceará

Carmais Seminovos prorroga Operação Black com descontos de até R$ 15 mil

Promoção conta com mais de 100 carros valendo até R$ 15 mil de desconto nas lojas físicas

Agência de Conteúdo DN
20 de Novembro de 2025
Papai Noel dando presente para criança.
Ceará

7ª edição do Natal Alegria na Praça do SVM recebe cartinhas de crianças

As crianças podem participar entregando suas cartas até o dia 5 de dezembro.

Redação
19 de Novembro de 2025
Uma cena focada no cuidado de um recém-nascido, provavelmente em um Banco de Leite Humano (como sugere o nome do arquivo, HGCC). Uma profissional de saúde, usando luvas e scrubs azuis, alimenta o bebê, que está deitado e tem a cabeça em primeiro plano. Em segundo plano, uma mãe com uma blusa amarela está sentada e sem camisa, sugerindo um momento de amamentação ou coleta de leite.
Ceará

Após incêndio, Banco de Leite do César Cals atende de forma remota; veja como doar

Unidade faz coleta domiciliar e manterá a orientação às lactantes a distância.

Redação
19 de Novembro de 2025
Prova de vestibular com questões em branco. Ao fundo, em desfoque, pés de pessoas em pé.
Ceará

Estudantes temem anulação total do Enem 2025 após suposto vazamento

Alunos citam frustração e injustiça após meses de preparação.

Milenna Murta*
19 de Novembro de 2025
Edcley é um jovem de cabelo preto. Na foto, com fundo preto, ele está sério e usa jaleco de médico.
Ceará

Cearense suspeito de vazar questões do Enem diz estar 'à disposição' da PF

O sobralense Edcley de Souza Teixeira estuda Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Redação
19 de Novembro de 2025
Estudantes segurando caderno de provas do Enem 2025 após realização da prova no Brasil.
Ceará

O que é o pré-teste do Enem? Entenda etapa citada por cearense que 'previu' questões

Edcley Teixeira, estudante de Medicina de Sobral, diz ter memorizado questões em etapa prévia ao exame.

Mylena Gadelha
19 de Novembro de 2025
Estudantes com a prova do Enem 2025 em mãos.
Ceará

Inep divulga questões anuladas do Enem 2025; confira

Os gabaritos foram antecipados logo após suspeita de vazamento da prova.

Redação
19 de Novembro de 2025