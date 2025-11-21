Morre professora Penha Alencar, liderança do Sindicato dos Servidores Públicos do Ceará

A professora Penha Alencar, secretária do Sindicato dos Servidores Públicos de Educação e de Cultura do Ceará (Apeoc), morreu nesta sexta-feira (21), em Fortaleza. O falecimento foi comunicado por meio de publicação nas redes sociais da entidade nesta manhã.

O sindicato lamentou a partida de Penha e a definiu como uma das suas mais importantes lideranças da história.

"A professora Penha dedicou sua vida à educação pública, à defesa dos direitos da categoria e à construção de um sindicato forte, combativo e democrático. Sua partida deixa um imenso vazio, mas também um legado de luta, afeto, firmeza e inspiração para todas e todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado", diz trecho do comunicado.

O velório da sindicalista foi realizado na manhã desta sexta em funerária na rua Padre Valdevino, em Fortaleza. Já o sepultamento ocorrerá às 16h30, no Cemitério Jardim Metropolitano.

O Apeoc informou que, nesta sexta-feira (21), não haverá funcionamento na sede do Sindicato, em respeito ao luto institucional e à memória da companheira de luta.

"Externamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos, colegas e a toda a categoria. Que Deus conforte nossos corações neste momento tão doloroso", afirma publicação do sindicato.

Carreira no sindicato

Penha Alencar é formada em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) e ingressou na Rede Pública Municipal de Fortaleza em 1984. No mesmo ano, a profissional se filiou ao Sindicato Apeoc, onde iniciou sua trajetória sindical dedicada à educação pública e cultura do Ceará.

Em 1986, passou a representar o Apeoc na Confederação dos Professores do Brasil (CPB), atual CNTE, representando os educadores cearenses no cenário nacional.

Já ocupou a presidência do Apeoc, sindicato em que se consolidou como uma importante referência educacional do Estado.