Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (02/11)?

A Dança dos Famosos realizou mais uma eliminatória neste domingo (2). Com média 57,6, no último lugar da classificação, a atriz Duda Santos foi a eliminada ao fim do programa, com sua dupla, o professor de dança Daniel Norton.

Nesta edição, participaram da apresentação, além da atriz carioca, Allan Souza Lima, Alvaro, Silvero Pereira e Wanessa. O ritmo foi o sertanejo.

No último domingo (26), quem dançou o mesmo estilo musical foi David Junior, Manu Bathidão, Nicole Bahls, Richarlyson e Lucas Leto. O ator baiano teve a menor nota da noite e foi eliminado da competição.

A apresentadora Angélica foi a jurada artística convidada desta semana. Já a avaliação técnica ficou por conta de Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Como foi a apresentação da Dança dos Famosos

Os famosos se apresentaram neste domingo dançando músicas de Marília Mendonça junto com os seus respectivos professores e professoras.

A escolha da artista homenageada foi revelada pelo apresentador da atração, Luciano Huck, pouco antes dos artistas assumirem a pista.

Marília Mendonça ETERNA! ❤️ O ritmo de hoje é o sertanejo na #DançaDosFamosos, e as apresentações serão com as músicas da nossa rainha da sofrência 🥹 #Domingão pic.twitter.com/PM5PIKZvir — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 2, 2025

Duda Santos e Daniel Norton foram os primeiros a se apresentar.

UAAAAU! Duda Santos e Daniel Norton entregando TUDO no sertanejo ao som de "Leão" na #DançaDosFamosos 💃😍 #Domingão pic.twitter.com/JgNhAvh6v7 — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 2, 2025

Em seguida, foi a vez de Alvaro e Mariana Torres.

PARA TUDOOO! Que apresentação foi essa do Alvaro e Mariana Torres na #DançaDosFamosos? 🔥 Brilharam MUITO! 🤩 #Domingão pic.twitter.com/DmHoWXCW4G — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 2, 2025

Wanessa e Diego Basilio se apresentaram logo depois.

ARRASARAAAAM! Wanessa e Diego Basilio colocando o sertanejo pra jogo na #DançaDosFamosos 💃✨ #Domingão pic.twitter.com/d70ESOLQ4Q — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 2, 2025

Silvero Pereira e Thais Sousa dançaram "Passa Mal".

PASSADAAAA! Silvero Pereira e Thais Sousa brilharam muito no ritmo sertanejo na #DançaDosFamosos 😱❤️ #Domingão pic.twitter.com/vexCBVSUtR — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 2, 2025

Allan Souza Lima e Gabe Cardoso bailaram "Amante Não Tem Lar", sucesso de Marília lançado em 2017.