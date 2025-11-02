Diário do Nordeste
Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (02/11)?

Ritmo da semana foi o sertanejo, ao som de Marília Mendonça.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:26)
Foto de Angelica, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus no juri da Dança dos Famosos.
Legenda: A apresentadora Angélica foi a jurada artística convidada desta semana.
Foto: Reprodução/Globo

A Dança dos Famosos realizou mais uma eliminatória neste domingo (2). Com média 57,6, no último lugar da classificação, a atriz Duda Santos foi a eliminada ao fim do programa, com sua dupla, o professor de dança Daniel Norton.

Nesta edição, participaram da apresentação, além da atriz carioca, Allan Souza Lima, Alvaro, Silvero Pereira e Wanessa. O ritmo foi o sertanejo.

No último domingo (26), quem dançou o mesmo estilo musical foi David Junior, Manu Bathidão, Nicole Bahls, Richarlyson e Lucas Leto. O ator baiano teve a menor nota da noite e foi eliminado da competição.

A apresentadora Angélica foi a jurada artística convidada desta semana. Já a avaliação técnica ficou por conta de Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Como foi a apresentação da Dança dos Famosos

Os famosos se apresentaram neste domingo dançando músicas de Marília Mendonça junto com os seus respectivos professores e professoras.

A escolha da artista homenageada foi revelada pelo apresentador da atração, Luciano Huck, pouco antes dos artistas assumirem a pista.

Duda Santos e Daniel Norton foram os primeiros a se apresentar.

Em seguida, foi a vez de Alvaro e Mariana Torres.

Wanessa e Diego Basilio se apresentaram logo depois.

Silvero Pereira e Thais Sousa dançaram "Passa Mal".

Allan Souza Lima e Gabe Cardoso bailaram "Amante Não Tem Lar", sucesso de Marília lançado em 2017.

