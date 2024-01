Oscar Maroni é internado em casa de repouso aos 72 anos e filhos pedem curatela; entenda

O empresário Oscar Maroni, de 72 anos, está internado em uma casa de repouso em São Paulo e seus filhos entraram com pedido de curatela, que responsabiliza um dos herdeiros por administrar o patrimônio do pai. A ação teria sido protocolada no dia 9 de janeiro.

De acordo com informações do jornal Folha de S. Paulo, o dono da casa noturna Bahamas Club está fora de casa desde o dia 27 de dezembro. Segundo fontes próximas ao empresário, ele está "incomunicável e impossibilitado de trabalhar", com visitas restritas apenas a familiares.

Aritana, filha de Maroni e ex-participante dos programas Masterchef, A Fazenda e Power Couple, afirmou em entrevista ao F5 que o pai está na casa de repouso por vontade própria e que pode sair quando quiser.

"Vocês conhecem meu pai, vocês acham que a gente faria algo contra a vontade dele? Ele sai e entra na hora que quiser. Escolhemos um local próximo ao Bahamas justamente para ele poder ir lá resolver as coisas dele. Ele não gosta de ficar longe", disse Aritana. Ela negou que exista o pedido de curatela.

Cirurgia

Em dezembro do ano passado, Maroni sofreu uma queda e foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Após receber alta do hospital, o empresário teria sido levado diretamente para a casa de repouso, a princípio, apenas enquanto se recuperava da cirurgia.

Oscar Maroni é dono de um patrimônio milionário que inclui, além da casa noturna, um complexo de hotéis e uma fazenda em Araçatuba, no interior paulista.