Xand Avião revela fantasia para o Aviões Fantasy e música inédita com Wesley Safadão; assista

Às vésperas do Aviões Fantasy, marcado para este sábado (13), na Arena Castelão, em Fortaleza, Xand Avião deu detalhes sobre as novidades da edição 2025. Em entrevista à coluna, o cantor contou que vai incluir no repertório músicas que nunca gravou nos tempos do Aviões do Forró, anunciou feat inédito com Wesley Safadão e revelou uma das fantasias que pretende usar no palco: a de comandante.

“Eu vim me tocar que eu nunca tinha gravado, nunca. Isso é um crime, não gravar o Fantasy é um crime”, afirmou o cantor, ao explicar que a decisão de registrar o show em DVD foi tomada de última hora.

Assista à entrevista:

Sobre a parceria com Wesley Safadão, Xand garantiu que a química já vem de longa data. Nos últimos meses, eles dividiram o palco em diversos eventos e até em lives durante a pandemia. “Mandei a música para ele, ele achou uma música engraçada, gostosa. Eu falei: ‘Se você achou, vai ser essa’. Não é romântica, é dançante, bem legal”, adiantou.

Eu vou gravar músicas que eu nunca gravei na carreira solo do Aviões do Forró. Vou colocar isso no repertório e gravar uma música inédita com o Safadão, porque o que a gente vem gravando até agora é só regravação Xand Avião Cantor

Xand revela uma das fantasias que irá usar

No bate-papo, Xand revelou uma das fantasias que usará no evento, assinada pelo estilista Moza, de Mossoró (RN), que também produz figurinos para grandes artistas do País.

“Este ano eu vou vir de comandante, né? Eu nunca vim, por incrível que pareça. Vai ser um comandante diferente, totalmente repaginado, um comandante que quando você vê assim diz: 'pô, que comandante'. No Fantasy, eu ouso, é meio que escola de samba mesmo. Então a fantasia tá bem linda”, detalhou o forrozeiro.

O cantor ressaltou ainda a grandiosidade do Aviões Fantasy, que neste ano deve reunir cerca de 25 mil pessoas no Castelão. A edição tem como temática a frase “Seja o que você quiser”.

Veja também É Hit Xand Avião anuncia Aviões Fantasy 2025 com área gratuita na Arena Castelão É Hit Aviões Fantasy tem espaço liberado com doação de alimentos; saiba como retirar ingressos

“Eu já fiz um show lá em 2019 e conseguimos colocar quase 41 mil pessoas. Hoje não pode mais, por segurança. Mas 25 mil já é muita gente. Até sábado vamos bater a meta”, comemorou.

O line-up do festival também foi lembrado por Xand, que destacou a participação de artistas como Zé Vaqueiro, Nattan e Bell Marques. “Era um sonho ter o Bell no palco. Liguei para ele, expliquei, e ele respondeu na hora: ‘Eu conheço sua festa, eu só faço se eu entregar o show para você’. Então, antes de Xand Avião, tem Bell Marques. Vai ser lindo”, disse.

Evento conta com ingresso solidário

O evento também tem espaço social. Quem quiser ter acesso ao espaço "Arena" pode conseguir o ingressos doando dois quilos de alimentos ou R$ 20. O interessado precisa fazer a doação no site oficial do evento.

“No dia do Fantasy não vai ter posto de troca. Então, tem que se preparar antes. Até agora já doamos mais de duas toneladas de alimentos para instituições”, explicou o cantor, que destacou a visita ao Lar Amigos de Jesus, em Fortaleza.

O Aviões Fantasy retorna após uma pausa de um ano e, segundo Xand, se mantém como um projeto único. “Não é um evento qualquer. O palco é diferente, a temática é diferente, a interação é diferente. A gente quis dar uma respirada, mas voltamos com tudo. Vai ser uma edição histórica”, concluiu.