IFCE oferece mais de 400 vagas em cursos técnicos gratuitos; confira lista de cidades

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas para mais de 400 vagas em cursos técnicos profissionalizantes presenciais.

As oportunidades são para as unidades de Acaraú, Aracati, Baturité, Camocim, Crato, Guaramiranga, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Jaguaruana, Maracanaú, Paracuru, Pecém, Sobral, Tianguá e Umirim.

Os cursos são em áreas como automação industrial, administração, computação gráfica, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, gastronomia e segurança do trabalho.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 16 de julho, pela página de seleções do IFCE. O processo seletivo ocorrerá em etapa única e vai considerar as notas constantes no histórico escolar dos participantes.

Quase todos os cursos técnicos oferecidos são na modalidade subsequente, voltada para candidatos que já terminaram o ensino médio - com exceção dos cursos ofertados em Maracanaú, que são do tipo concomitante, em que os alunos fazem o curso técnico no IFCE e cursam o ensino médio no contraturno em outra instituição.

Segundo o IFCE, 50% do total das vagas ofertadas por curso/turno/campus são destinadas para egressos de escola pública.

Oferta de vagas

Técnico Concomitante em Automação Industrial - Campus Maracanaú (Vespertino)

Técnico Concomitante em Informática - Campus Maracanaú (Vespertino)

Técnico Concomitante em Meio Ambiente - Campus Maracanaú (Noturno)

Técnico Subsequente em Administração - Campus Acaraú (Matutino)

Técnico Subsequente em Administração - Campus Baturité (Noturno)

Técnico Subsequente em Administração - Campus Camocim (Noturno)

Técnico Subsequente em Agricultura - Campus Tianguá (Vespertino)

Técnico Subsequente em Agroindústria - Campus Sobral (Noturno)

Técnico Subsequente em Agropecuária - Campus Crato (Matutino e Vespertino)

Técnico Subsequente em Agropecuária - Campus Iguatu (Matutino)

Técnico Subsequente em Agropecuária - Campus Sobral (Vespertino)

Técnico Subsequente em Agropecuária - Campus Umirim (Matutino)

Técnico Subsequente em Automação Industrial - Campus Pecém (Vespertino)

Técnico Subsequente em Comércio - Campus Iguatu (Noturno)

Técnico Subsequente em Computação Gráfica - Campus Jaguaruana (Noturno)

Técnico Subsequente em Edificações - Campus Itapipoca (Noturno)

Técnico Subsequente em Eletromecânica - Campus Jaguaribe (Noturno)

Técnico Subsequente em Eletromecânica - Campus Pecém (Matutino)

Técnico Subsequente em Eletrotécnica - Campus Pecém (Vespertino)

Técnico Subsequente em Eventos - Campus Aracati (Vespertino)

Técnico Subsequente em Gastronomia - Campus Camocim (Matutino)

Técnico Subsequente em Hospedagem - Campus Guaramiranga (Vespertino)

Técnico Subsequente em Informática - Campus Tianguá (Vespertino)

Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática - Campus Camocim (Noturno)

Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática - Campus Guaramiranga (Matutino)

Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática - Campus Horizonte (Vespertino)

Técnico Subsequente em Mecânica - Campus Itapipoca (Noturno)

Técnico Subsequente em Meio Ambiente - Campus Acaraú (Noturno)

Técnico Subsequente em Meio Ambiente - Campus Paracuru (Noturno)

Técnico Subsequente em Nutrição e Dietética - Campus Iguatu (Noturno)

Técnico Subsequente em Panificação - Campus Sobral (Noturno)

Técnico Subsequente em Química - Campus Pecém (Matutino)

Técnico Subsequente em Redes de Computadores - Campus Paracuru (Vespertino)

Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho - Campus Pecém (Matutino)

Técnico Subsequente em Serviços de Restaurante e Bar - Campus Camocim (Noturno)

Técnico Subsequente em Serviços de Restaurante e Bar - Campus Guaramiranga (Vespertino)

Cronograma da seleção