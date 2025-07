Rede atacadista abre 230 vagas para lojas do Ceará; veja como se candidatar

A Rede Assaí Atacadista está com cerca de 230 vagas abertas para atuar nas lojas no estado do Ceará. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.

Entre as principais oportunidades, estão vagas para os cargos de operador de loja e operador de caixa. As lojas da rede no Estado estão distribuídas em Fortaleza, Maracanaú, Iguatu, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte.

Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Os interessados devem se inscrever diretamente no banco de talentos da região, pelo site do Assaí.

No ato do cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone e fornecer um e-mail atualizado. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online.

Remuneração e benefícios

Segundo a empresa, são oferecidos pacote de benefícios compatíveis com o mercado e um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional dos colaboradores. Os valores das remunerações não foram informados.