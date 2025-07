O Ceará tem concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (7). Há vagas com salários que chegam a R$ 16,4 mil. As oportunidades são para candidatos com níveis médio e superior completo, além de universitários.

Veja também Papo Carreira CNU 2025: saiba como solicitar a isenção no concurso e fazer a inscrição de graça Papo Carreira CNU 2025 oferta 508 vagas de nível médio; veja salário e como se inscrever

Veja os concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda (7)

CNU

As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o "Enem dos Concursos", seguem até 20 de julho. No total, são 3.652 vagas distribuídas entre 36 órgãos federais. As provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro.

A taxa de inscrição custa R$ 70. Haverá isenção para inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e beneficiários do Fies ou do Prouni.

Conforme o edital, os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.

>>> Leia o edital completo

Prefeitura de Missão Velha

A Prefeitura de Missão Velha, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas para 162 vagas imediatas e 609 para cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 6.694,33.

>> Veja edital completo

Interessados podem se inscrever até 1º de agosto, pelo site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição é de R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para médio e R$ 140 para superior.

As provas objetivas serão aplicadas nos dias 27 e 28 de setembro. Candidatos de nível superior também serão avaliados por provas de títulos.

Certificadores do Enem

As inscrições para compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e da Prova Nacional Docente (PND) terminam nesta segunda (7). Podem se inscrever servidores públicos federais e docentes efetivos das redes públicas estaduais e municipais com ensino médio completo.

O processo acontece pelo site do Inep. Os selecionados irão atuar nos dois dias de provas do Enem, em 9 e 16 de novembro - e no dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em algumas localidades do Amazonas - e na aplicação da PND, marcada para o dia 26 de outubro.

>>> Confira o edital completo

Os certificadores serão responsáveis por verificar a entrega, integridade e segurança dos materiais de prova, além de reportar informações através do sistema RNC. Também monitoram as salas de prova, identificam os participantes, realizam a contagem do número de ausentes e a substituição dos cartões dos exames.

Docentes e servidores públicos federais receberão R$ 42,50 por hora trabalhada, totalizando R$ 510 por dia na demanda regular. Caso haja necessidade de realizar uma demanda excepcional além do horário previsto, a remuneração será de R$ 72 por hora, totalizando R$ 864 por dia.

Programa de Estágio do GEQ

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) abriu as inscrições para novo Programa de Estágio, com 42 vagas presenciais, voltado aos estudantes universitários a partir do 3º semestre. Os selecionados devem atuar em Fortaleza, Maracanaú, Horizonte, no Ceará, ou em São Paulo. As inscrições seguem abertas até dia 12 de julho.

A holding multissetorial busca novos talentos com visão inovadora e interesse por desafios. Entre os cursos elegíveis, estão: Administração, Economia, Direito, Engenharia da Computação e Comunicação, entre outros.

Para participar, é preciso ser universitário a partir do 3º semestre, com conhecimento intermediário em informática. Saber falar inglês é considerado um diferencial. As inscrições podem ser feitas através da plataforma de vagas do GEQ. Os aprovados terão uma jornada de dois anos no GEQ, com início previsto para a primeira semana de setembro.