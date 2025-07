CNU 2025 oferta 508 vagas de nível médio; veja salário e como se inscrever

Quem tem o ensino médio completo pode concorrer a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Conforme edital do certame, promovido pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI), há 508 vagas de nível intermediário distribuídas entre dois blocos temáticos: saúde e regulação, com abrangência nacional.

Os salários iniciais podem chegar a R$ 8,6 mil, a depender do órgão e da função escolhida. Os cargos abrangem atividades técnicas e de apoio operacional em áreas como vigilância sanitária, enfermagem, mineração, telecomunicações, transporte e energia.

Divisão das vagas:

168 vagas no Bloco 8 – Saúde, com lotações no Distrito Federal e Rio de Janeiro.

340 vagas no Bloco 9 – Regulação, com oportunidades em órgãos federais como Anac, ANP, Anvisa, ANM, ANTT, Anatel, ANTAQ, Ancine e ANS, espalhadas por diferentes regiões do País.

As inscrições seguem até 20 de julho, com taxa de R$ 70. O processo seletivo será conduzido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A aplicação das provas objetivas está marcada para 5 de outubro, enquanto as provas discursivas devem ocorrer em 12 de dezembro.

Interessados devem acessar o site oficial da FGV para consultar o edital completo e realizar a inscrição.

Mais de 3 mil vagas totais no CNU 2025

Ao todo, o CNU 2025 vai selecionar 3.652 candidatos para 32 órgãos da administração pública federal. São 3.144 vagas de nível superior, incluindo 1.172 para preenchimento a curto prazo e 508 de nível intermediário.

As provas serão aplicadas em 228 municípios, distribuídos em todas as 27 unidades federativas, com questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos e dissertativas, por área de atuação, nos nove blocos temáticos do certame.

Do total de vagas, 135 são para a Região Norte, 165 para o Nordeste, 814 para o Sudeste, 54 para o Sul e 4 para o Centro-Oeste (exceto o Distrito Federal, que concentra 2.089 vagas por abrigar a maioria dos órgãos federais).

Outras 391 vagas serão para diferentes regiões, conforme o interesse da administração pública federal.

Cronograma do CNU 2025