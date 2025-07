Enem 2025: veja onde fazer cursos preparatórios populares ou gratuitos no Ceará

Com mais de 5 milhões de pessoas inscritas, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro deste ano, na maioria dos municípios brasileiros, incluindo as cidades do Ceará.

Para quem deseja uma boa formação para a prova, com oportunidades para tirar dúvidas com professores, é possível encontrar cursos preparatórios gratuitos ou a preço popular em todo o Estado. O Diário do Nordeste preparou uma lista com alguns desses cursos, com valores até R$ 190.

Projeto Novo Vestibular - Fortaleza

O cursinho popular é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC), vinculado ao Departamento de História, no campus Benfica, em Fortaleza. Com 39 anos de trajetória, o objetivo do PNV é democratizar o acesso ao ensino superior e aperfeiçoar a formação docente de graduandos de universidades públicas.

A pré-matrícula para o cursinho intensivo está aberta até 14 de julho, com vagas limitadas. Após o preenchimento do formulário, é necessário a confirmação de matrícula presencial no final do mês de julho.

As aulas começarão em 4 de agosto, no formato presencial, de segunda a sexta-feira, 18h20 às 21h40. O custo mensal para participar do projeto é de R$ 110, valor que o material didático e sem taxa de matrícula.

Alcance Enem

A iniciativa socioeducacional da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) foi criada em maio de 2012, voltada para a preparação de estudantes para o Enem e outros vestibulares com cursos preparatórios. Além disso, o projeto oferece qualificação profissional e desenvolvimento socioemocional por meio de cursos profissionalizantes.

Para quem tem interesse, as inscrições devem ser realizadas presencialmente no Anexo II da Alece, localizado na rua Barbosa de Freitas, 2675, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. As aulas acontecem aos sábados, das 8h às 12h15, na modalidade online e presencial.

Na plataforma online, são disponibilizadas videoaulas de todas as áreas do conhecimento exigidas na prova do Enem, além de laboratórios de redação, simulados e avaliações. Os cursos são abertos à comunidade, com prioridade para estudantes e egressos da rede pública de ensino.

Pré-vestibular Popular 6 de Março - Maracanaú

O curso prepara para o Enem e outros vestibulares do Ceará. Sem fins lucrativos, é destinado a estudantes da rede pública de ensino do município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Para se inscrever, é preciso comparecer até a EEMTI Prof. Antônio Martins Filho, localizada na Av. III, no bairro Jereissati I.

No ato da inscrição, deve ser apresentado um documento com foto e efetuar o pagamento da taxa de matrícula, que custa R$ 40. O custo mensal é de R$ 30.

As atividades do projeto ocorrem de segunda a quinta, das 18h30 às 21h, e aos sábados pela manhã, 08h às 12h, na escola da Região Metropolitana de Fortaleza.

Curso Pré-Vestibular do Centro de Ciências da UFC - Fortaleza

O preparatório é voltado para estudantes que desejam fazer o Enem e outros vestibulares. Os interessados devem se matricular presencialmente, no bloco 902 do Campus do Pici, Prof. Prisco Bezerra, no térreo do Centro de Ciências, em Fortaleza. Também é possível efetuar a matrícula de forma online, por meio do contato de WhatsApp do cursinho: (85) 98868-0668. A taxa de matrícula custa R$ 120.

Ao todo, são oferecidas 60 vagas e as inscrições são encerradas quando todas forem preenchidas. Os documentos necessários são:

cópia do RG;

cópia do histórico escolar, certificado do Ensino Médio ou declaração da escola que está cursando o 2º ou 3º ano do EM;

uma resma de papel A4;

Com início previsto para 1º de julho, as aulas acontecem de segunda a sexta-feira, de 18h30 às 21h45, e aos sábados, de 8h às 11h30, no Bloco 902. A mensalidade custa R$ 150.

Pré-universitário Sesc

O projeto oferece preparação para o Enem e orientações para ingresso no mercado de trabalho nas cidades de Crato, Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. Podem participar estudantes que estejam matriculados no 2º ou 3º ano do Ensino Médio, ou que já tenham concluído a Educação Básica.

Com custo popular mensal de R$ 120, a matrícula deve ser realizada na unidade escolar de interesse, portando os documentos:

RG;

CPF;

2 fotos 3x4;

Número do cartão do SUS ou do plano de saúde;

Comprovante de Endereço;

Comprovante de Escolaridade.

Os endereços das instituições de ensino estão disponíveis no site do SESC Ceará. Em Fortaleza, as aulas iniciam no dia 23 de junho e acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h40. As unidades do Sesc com turmas disponíveis estão localizadas nos bairros Couto Fernandes e Centro.

Cursinho Edificar (UFCA) - Juazeiro do Norte

O preparatório para o Enem foi criado a partir de alunos da Universidade Federal do Cariri (UFCA) que desejavam contribuir com o desenvolvimento socioeducativo da região. Completamente gratuito, o Edificar é destinado a alunos de escolas públicas que não têm condições financeiras para bancar um cursinho particular.

Para participar, basta se inscrever no formulário de lista de espera do cursinho neste link, apresentando dados pessoais e uma carta de motivação.

As aulas acontecem no Campus Juazeiro da UFCA, em Juazeiro do Norte, de segunda a sexta das 18h30 às 21h40, e são ministradas por voluntários da instituição. Além disso, são ofertados simulados, aulões, monitorias e correções de redação.