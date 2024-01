Sesc vai abrir duas novas unidades no Centro após leiloar prédio para Igreja Universal

Até março deste ano, o prédio do Serviço Social do Comércio (Sesc) que fica na Rua 24 de Maio, no Centro de Fortaleza, será desativado e os serviços serão transferidos - de forma ampliada - para duas novas unidades, também localizadas no bairro comercial.

O imóvel foi leiloado em novembro do ano passado por cerca de R$ 8 milhões e dará lugar a uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), arrematante do prédio.

O prédio do Sesc que será desativado conta com clínica odontológica, cozinha industrial, sala de repouso, administrativo, auditório, biblioteca, entre outros espaços - dentre eles um refeitório para 400 pessoas.

Procurada pela coluna, a IURD confirmou a aquisição do imóvel. "O prédio leiloado foi arrematado pela Igreja Universal do Reino de Deus, em novembro de 2023 – e o valor foi o mesmo da avaliação apresentado no edital, que é público", informou a assessoria da instituição.

Ampliação de atendimentos

O Sesc aponta que a saída é motivada pela necessidade de ampliar os serviços, o que já não era viável na estrutura antiga. A entidade quer mais do que dobrar o número de refeições ofertadas em seus restaurantes, de 600 mil para 1,4 milhão por ano.

Duas novas unidades

Para isso, duas novas unidades passarão a funcionar. A primeira, cuja inauguração está prevista para março, será o Sesc Princesa Isabel, que fica na Avenida do Imperador, a 450 metros da unidade da Rua 24 de Maio.

O novo local terá capacidade para 1.500 refeições diárias, além de atrativos culturais, segundo o Sesc.

A segunda unidade será o Sesc Pedro I que deve começar a operar até o fim de 2024 e ficará na Rua Pedro I, na esquina com a Rua Major Facundo. O espaço também tem capacidade para 1.500 refeições diárias. De acordo com Henrique Javi, diretor regional do Sesc, a ampliação da rede "culmina no fortalecimento do comércio e da economia do Centro".

Além disso, o projeto de fortalecimento da presença do Sesc no Centro de Fortaleza vai permitir a ampliação da distribuição de sopas gratuitas para a população carente realizada pelo Sesc. Assim, o número de pratos distribuídos passará de 132 mil por mês para 200 mil.

