Quem matou Bruno, irmão de Natália, na novela Elas por Elas?

O remake de 'Elas Por Elas', novela que estreou na TV Globo na última segunda-feira (25), apresenta diversos conflitos vividos pelas sete protagonistas. O principal dilema de Natália (Mariana Santos) é saber quem assassinou o seu irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo).

A morte ocorreu em 1998, durante uma viagem do grupo de amigos a uma casa de praia. Bruno caiu de um penhasco do alto de uma cachoeira. Com o trauma, Natália perdeu a memória do que aconteceu na ocasião.

A jovem desacredita da versão de que teria sido um acidente e é atormentada pelo falecimento. Natália passa, então, a desconfiar de que uma de suas amigas pode ser responsável pela morte.

Após ter uma memória do dia da tragédia, ela começa a achar que Carol (Karine Teles) é uma das principais suspeitas. Ela tem a visão de uma conversa que deve com o irmão, em que ela o aconselhou a ter cuidado com outra garota.

Decidida a enfrentar Carol, Natália decide ir até à casa da amiga e questiona se ela era apaixonada por Bruno. A amiga não entende a lembrança do assunto e não dá nenhuma informação. Mas, após a visita, a neurocientista será atormentada por diversas lembranças do passado.

Na primeira versão da novela, Natália, interpretada por Joana Fomm, descobriu que foi ela mesma que derrubou o irmão do alto do penhasco. Não é possível saber se o remake terá o mesmo desfecho para a questão.

ELAS POR ELAS

Sucesso de 1982, a novela "Elas por Elas" ganhou uma nova versão na Rede Globo. A trama conta a história de sete colegas de escolas que não se viam há mais de 20 anos.