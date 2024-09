Filha de Elon Musk chama o pai de 'incel' e diz que ele tem comportamento 'nojento e sexista'

Vivian Jenna Wilson, filha do empresário Elon Musk, criticou publicamente o pai após declarações polêmicas dele no contexto das eleições presidenciais americanas, nas quais o bilionário é apoiador do republicano Donald Trump.

Em sua conta no Threads, concorrente do X, a jovem de 20 anos comemorou o posicionamento da cantora Taylor Swift, que nesta semana apoiou formalmente a candidatura da democrata Kamala Harris, hoje rival de Trump e vice de Joe Biden.

A filha do bilionário criticou duramente a mensagem publicada por Musk horas depois do apoio de Taylor a Kamala. Naquela ocasião, em mensagem no X, ele disse que "daria um filho" à cantora e "protegeria os gatos dela". No apoio a Harris, Taylor havia assinado como "uma mulher sem filhos e dona de gatos".

Wilson disse que viu a postagem do pai e classificou a posição como "nonsense hediondo de incel".

O que é incel?

"Nonsense" é uma gíria para "sem noção", e "incel" se refere a uma subcultura virtual de pessoas - geralmente homens - que se definem como incapazes de encontrar uma parceria romântica ou sexual, embora desejem ter. O termo é uma contração de "involuntary celibates", ou celibatários involuntários.

"Não tenho muito a adicionar, é apenas repugnante. Isso é óbvio, e se você não pensa assim, também é parte do problema", afirmou a jovem sobre o empresário.

No Threads, Wilson ainda chamou o comportamento do pai de nojento, depreciativo e "incrivelmente sexista".

Relação de conflito

Esse não foi o primeiro ataque de Vivian Jenna a Musk. Em julho deste ano, ela já havia utilizado as redes sociais para rebater comentários transfóbicos de Musk sobre ela própria, uma mulher trans.

No ano passado, ela conseguiu na Justiça americana o direito de remover o sobrenome do pai. Nos documentos, ela passou a usar apenas o sobrenome de solteira da mãe, Justine Wilson, com quem Musk foi casado entre 2000 e 2008.

Em livro, Musk também detalhou uma relação distante e ruim com a filha. Em uma entrevista dada em julho, ele chegou a dizer que Wilson tinha sido "morta pelo vírus woke" - termo em inglês para se referir a pessoas alinhadas com pautas liberais ou de esquerda.