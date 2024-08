São Paulo tem mais de 50% dos casos de Mpox registrados no Brasil

O estado de São Paulo concentra a maior quantidade de casos de Mpox registrados no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Considerando as 34 semanas epidemiológicas deste ano, que vão de 1º de janeiro a 24 de agosto, são 427 casos do total de 836 no País.

Proporcionalmente, a capital paulista é responsável por 51% das notificações. Até o momento, não há mortes registradas.

Veja também Ser Saúde Mpox: o que é, quais os sintomas e grupos de risco Ser Saúde OMS anuncia plano para conter surtos de transmissão de mpox

A região Sudeste é onde a doença tem maior ocorrência, são 681 casos registrados na porção territorial.

Conforme informações colhidas pela Folha de São Paulo junto ao Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, com 195 casos, Minas Gerais, com 50, e Bahia, com 36, aparecem logo depois de São Paulo na lista.

427 casos de Mpox notificados em São Paulo entre janeiro e agosto

Roraima, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí e Mato Grosso ainda não notificaram casos.

Casos confirmados

Entre os casos confirmados e prováveis, São Paulo também lidera, com 322 ocorrências.

Até o último dia 24 de agosto, o Brasil registrava ainda 188 casos suspeitos da doença, dos quais 73 eram em São Paulo.