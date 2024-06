Prefeitura de Jaguaruana abre concurso público com 355 vagas e salários de até R$ 6,3 mil

A Prefeitura de Jaguaruana, no Interior do Ceará, anunciou a abertura de concurso público com 355 vagas, incluindo oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD). São 346 para ampla concorrência e 9 para PcD. Além disso, há mais 63 vagas para formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em cargos dos níveis médio, técnico e superior, entre eles os de professor, veterinário, motorista e zelador (veja lista completa abaixo).

Os salários variam entre R$ 1.412 a R$ 6,3 mil, a depender do cargo. A carga horária vai de 20h semanais a 40h, a depender do cargo também.

>> Veja edital completo

O certame conta com duas fases, sendo uma da Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, e outra da Prova de Títulos, de caráter classificatório apenas para cargos de nível superior.

INSCRIÇÕES

As inscrições abrem na sexta-feira (21) e podem ser feitas por meio do site do Instituto Consulpam, organizador do certame, até o dia 21 de julho.

O valor da inscrição varia a depender do nível, sendo:

Nível Superior: R$ 150;

R$ 150; Nível Médio: R$ 100;

R$ 100; Nível Fundamental: R$ 65.

Prova

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 20 de outubro. Os exames para o Nível Médio ocorre pela manhã, enquanto as provas para os Níveis Superior e Fundamental serão realizadas pela tarde.

Confira o calendário do certame:

Gabarito da prova objetiva: 21 de outubro;

21 de outubro; Período para envio de Títulos: 10 a 12 de dezembro;

10 a 12 de dezembro; Resultado preliminar da prova de títulos: 17 de dezembro.

A data de homologação ainda será divulgada.

Veja também Papo Carreira Concurso Fagifor divulga resultado final; veja lista de aprovados Papo Carreira Uece divulga data da primeira e segunda fase do vestibular 2025.1; veja

Cargos disponíveis