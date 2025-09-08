Diário do Nordeste
Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3481 e levam mais de R$ 890 mil cada

Cinco apostas do Ceará tiveram 14 acertos e também foram premiadas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:00)
Negócios
Homem entra em lotérica da Caixa, com as papeletas das loterias em destaque
Legenda: No Ceará, cinco apostas simples acertaram 14 dezenas e levaram um prêmio de R$1.747,93
Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

Duas apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil Concurso 3481, sorteada na noite desta segunda-feira (8), e levaram R$ 896.148,61, cada.

As duas foram feitas na modalidade simples, sendo registradas nas cidades de Contagem (MG) e Campo Novo do Parecis (MT).

No Ceará, cinco apostas simples acertaram 14 dezenas e levaram um prêmio de R$1.747,93, sendo três delas feitas em Fortaleza, sendo as outras duas nos municípios de Caucaia e Jaguaruana

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) deste terça-feira (9), data de sua realização, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL DE HOJE

01-02-03-04-05-07-09-10-13-14-19-21-22-23-24

RESUMO DO SORTEIO

15 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 896.148,61

14 acertos
215 apostas ganhadoras, R$ 1.747,93

13 acertos
9.334 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
118.732 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
640.481 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

