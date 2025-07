Resultado Quina 6764: prêmio principal acumula, e aposta do Ceará leva R$ 10 mil na quadra

Ninguém acertou a combinação sorteada na Quina 6764, nessa quinta-feira (3), e o prêmio principal acumulou. No entanto, 33 apostas, sendo uma delas realizada no Interior do Ceará, ganharam R$ 10.184,64 cada ao acertar 4 das 5 dezenas.

O jogo sortudo cearense foi feito no formato bolão, com três cotas, em Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe. Ele indicou corretamente quatro dos números sorteados, que foram: 04-31-39-50-60.

Além das apostas que acertaram quatro dezenas na Quina 6764, outras também levaram valores. São elas:

2.679 com 3 acertos, faturando R$ 119,48 cada;

69.766 com 2 acertos, ganhando R$ 4,58 cada.

Próximo sorteio da Quina com prêmio acumulado

O próximo sorteio é a Quina 6765, que acontece nesta sexta-feira (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Acumulado, o valor do prêmio principal é estimado em R$ 4,5 milhões.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, na internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 2,50. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.