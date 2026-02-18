Diário do Nordeste
Vini Jr denuncia racismo em Lisboa e critica arbitragem após vitória na Champions

Árbitro aplicou o protocolo antirracismo, mas sem qualquer punição imediata ao atleta do Benfica

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:52)
Jogada
Legenda: Vini Jr comemorou próximo à torcida adversária e acabou se desentendendo com jogadores do Benfica. Minutos depois, dirigiu-se ao árbitro François Letexier, afirmando ter sido chamado de “macaco” por Prestianni, acusação negada pelo argentino
Foto: Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Em mais um episódio lamentável envolvendo racismo no futebol europeu, Vinícius Júnior voltou a ser protagonista, não apenas pelo golaço que garantiu a vitória do Real Madrid sobre o Benfica, mas pela denúncia contra o argentino Gianluca Prestianni, acusado pelo brasileiro de proferir insultos racistas durante a comemoração do lance. O caso ocorreu nesta terça-feira (17), no Estádio da Luz, em Lisboa.

Logo após balançar as redes no início do segundo tempo, Vini Jr comemorou próximo à torcida adversária e acabou se desentendendo com jogadores do Benfica. Minutos depois, dirigiu-se ao árbitro François Letexier, afirmando ter sido chamado de “macaco” por Prestianni, acusação negada pelo argentino.

Letexier aplicou o protocolo antirracismo, interrompendo a partida e chamando os capitães para explicar o procedimento. O jogo ficou parado cerca de dez minutos antes de ser retomado, mas sem qualquer punição imediata ao atleta do Benfica, o que gerou forte irritação do brasileiro. 

CRÍTICAS AO ÁRBITRO

Nas redes sociais, Vinícius foi contundente: classificou racistas como “covardes” e afirmou que o protocolo foi “mal executado” e “de nada serviu”, lamentando que episódios como esse continuem se repetindo em sua carreira e na vida de sua família. O jogador também criticou uma decisão anterior de Letexier, que lhe aplicou cartão amarelo por celebrar o gol .

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) manifestou apoio imediato, destacando que “racismo é crime, inaceitável e não pode existir no futebol nem em lugar algum”. A entidade elogiou a postura do atacante ao acionar o protocolo. 

Também houve mobilização de ex-jogadores e personalidades internacionais. Thierry Henry afirmou reconhecer a dor do brasileiro e criticou duramente o uso da camisa para encobrir a boca durante a ofensa, dizendo que isso “já indica suspeita”. Micah Richards lamentou que Vini tenha ficado “desamparado” diante da fragilidade prática do protocolo. 

Benfica sob pressão nas redes

A situação ganhou novos contornos quando o Benfica publicou mensagens defendendo Prestianni e questionando a denúncia, o que provocou forte reação negativa de torcedores ao redor do mundo. Nas redes sociais, o clube português recebeu uma enxurrada de críticas por desacreditar o relato do brasileiro. 

O episódio será analisado pela UEFA, que prevê suspensão mínima de dez jogos em casos de racismo comprovado. Enquanto isso, o Real Madrid já se prepara para o duelo da volta, marcado para 25 de fevereiro, no Santiago Bernabéu. 

