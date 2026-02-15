Marcelo, Samira e Solange Couto estão no 5º Paredão do BBB 26; Veja como foi a formação

O Big Brother Brasil 26 iniciou mais cedo neste domingo (15) e o Paredão começou a ser formado ainda antes do programa ao vivo, na TV Globo.

A dinâmica, porém, acabou após o ao vivo, com três emparedados: Marcelo, indicado pelo Líder Jonas; Samira, indicada pela Casa, e Solange Couto, por não ter entrado em consenso na dinâmica do "Bloco do BBB".

A berlinda começou a ser formada com Gabriela, Anjo da semana, imunizando Chaiany. Depois, Jonas decidiu mandar Marcelo direto para o Paredão alegando que o médico é "falso" e "chato".

Os votos da Casa se dividiram entre Jordana e Samira — nesta semana, iriam para o Paredão as duas pessoas mais votadas.

Enquanto a advogada foi o alvo principal do grupo formado por Ana Paula Renault, Milena, Chaiany, Babu Santana, Leandro Boneco, Juliano Floss e Samira, a atendente de bar foi a escolhida da vez pelo grupo de Jonas, Jordana, Alberto Cowboy, Maxiane e Marciele.

Cowboy, no entanto, não teve direito a voto neste domingo porque foi vetado na sexta-feira (13).

Veja também Zoeira BBB 26: Após show de Simone Mendes, festa tem choro, ciúmes e rompimento de alianças Zoeira Jonas indica Marcelo e brothers batem boca após formação de paredão: 'Covarde'

Veja como foi a votação neste domingo (15)

Samira votou em Jordana;

votou em Jordana; Chaiany votou em Jordana;

votou em Jordana; Milena votou em Jordana;

votou em Jordana; Marcelo votou em Jordana;

votou em Jordana; Maxiane votou em Samira;

votou em Samira; Breno votou em Jordana;

votou em Jordana; Solange Couto votou em Jordana;

votou em Jordana; Leandro Boneco votou em Jordana;

votou em Jordana; Ana Paula Renault votou em Jordana;

votou em Jordana; Jordana votou em Samira;

votou em Samira; Babu Santana votou em Jordana;

votou em Jordana; Gabriela votou em Babu Santana;

votou em Babu Santana; Juliano Floss votou em Jordana;

votou em Jordana; Marciele votou em Samira.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta deste domingo ocorreu durante o programa ao vivo. Participaram os três emparedados pelo "Bloco do Paredão" (Solange, Breno e Cowboy) e as duas emparedadas pela Casa (Jordana e Samira).

A competição foi dividida em três etapas, sendo a primeira eliminatória. Samira, Jordana, Cowboy e Breno avançaram para a segunda etapa e a primeira eliminada, Solange, foi direto para o Paredão.

Na segunda etapa, os participantes disputaram um jogo de memória, e, por último, tiveram de escolher os potes premiados que livraria três da berlinda. Escaparam: Jordana, Cowboy e Breno. Samira foi para o Paredão.