Carnaval 2026: Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba do RJ desta segunda (16)
Quatro agremiações entram na avenida entre a noite desta segunda e a madrugada de terça (17).
Nesta segunda-feira (16), a Marquês de Sapucaí recebe mais quatro agremiações na segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (RJ).
O evento está marcado para iniciar às 22h. Cada agremiação tem 1h30 para se apresentar. A última na listagem deve entrar na Sapucaí a partir das 2h30.
É válido lembrar que a ordem das apresentações foi definida por sorteio, realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).
Confira a sequência das escolas de samba que desfilam nesta segunda:
Mocidade Independente de Padre Miguel
Horário: 22h
Enredo: "Rita Lee - padroeira da liberdade", em homenagem à cantora homônima.
Beija-Flor de Nilópolis
Horário: 23h30
Enredo: "Bembé", sobre o dia do Bembé do Mercado, uma celebração em que o Candomblé sai dos terreiros e ocupa as ruas de Santo Amaro, na Bahia.
Unidos do Viradouro
Horário: 1h
Enredo: "Para cima, Ciça", uma referência ao mestre de bateria da agremiação.
Unidos da Tijuca
Horário: 2h30
Enredo: "Carolina Maria de Jesus", em homenagem à escritora homônima, conhecida pela obra "Quarto de Despejo".
Os desfiles no Rio de Janeiro ocorrem até esta terça-feira (17). Vão desfilar neste dia: Paraíso do Tuiuti; Unidos de Vila Isabel; Acadêmicos do Grande Rio; e Acadêmicos do Salgueiro.