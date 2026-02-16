Carnaval 2026: Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba do RJ desta segunda (16)

Nesta segunda-feira (16), a Marquês de Sapucaí recebe mais quatro agremiações na segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (RJ).

O evento está marcado para iniciar às 22h. Cada agremiação tem 1h30 para se apresentar. A última na listagem deve entrar na Sapucaí a partir das 2h30.

É válido lembrar que a ordem das apresentações foi definida por sorteio, realizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

Confira a sequência das escolas de samba que desfilam nesta segunda:

Mocidade Independente de Padre Miguel

Horário: 22h

Enredo: "Rita Lee - padroeira da liberdade", em homenagem à cantora homônima.

Beija-Flor de Nilópolis

Horário: 23h30

Enredo: "Bembé", sobre o dia do Bembé do Mercado, uma celebração em que o Candomblé sai dos terreiros e ocupa as ruas de Santo Amaro, na Bahia.

Unidos do Viradouro

Horário: 1h

Enredo: "Para cima, Ciça", uma referência ao mestre de bateria da agremiação.

Unidos da Tijuca

Horário: 2h30

Enredo: "Carolina Maria de Jesus", em homenagem à escritora homônima, conhecida pela obra "Quarto de Despejo".

Os desfiles no Rio de Janeiro ocorrem até esta terça-feira (17). Vão desfilar neste dia: Paraíso do Tuiuti; Unidos de Vila Isabel; Acadêmicos do Grande Rio; e Acadêmicos do Salgueiro.