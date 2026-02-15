Preta Gil é homenageada com drones e show de luzes no Carnaval de Salvador

Preta Gil foi homenageada com drones e luzes especiais na noite deste domingo (15), quarto dia do carnaval em Salvador, em meio ao circuito Dodô. A cantora, que faleceu em 2025, já foi citada diversas vezes por um dos camarotes da festa.

A ação da vez trouxe o rosto da cantora e a frase "Preta, essa festa é sua!", com um show de luzes dos drones. O espetáculo, montado por uma das patrocinadoras do camarote, foi pensado como forma de honrar o legado artístico de Preta.

Com a presença de Gilberto Gil e Caetano Veloso, pai e padrinho de Preta, respectivamente, a homenagem ocorreu por volta das 21h. No local, também estiveram outros membros da família da cantora e atriz.

Veja imagens do momento:

Flora Gil, irmã de Gil, se emocionou ainda no início do Carnaval ao ver imagens de Preta estampadas no camarote da família Gil.

Em entrevista ao portal g1 da Bahia, Flora compartilhou que as homenagens são para lembrar da força e importância de Preta.

"A falta que ela faz é imensa na minha vida, é uma falta muito grande para a família. A Preta está em todos os momentos, a gente se olha e entende que estamos aqui por causa dela", compartilhou.

Preta esteve na festa em 2025

O último Carnaval de Preta foi em 2025, quando a artista foi liberada pelos médicos para aproveitar a festa mesmo em meio a um duro tratamento contra um câncer colorretal.

Na ocasião, ela foi homenageada por Ivete Sangalo, amiga dela de longa data.

Preta, inclusive, agradeceu a oportunidade de poder curtir a celebração na capital baiana. "Só Deus sabe como sonhei e lutei pra estar aqui! Carnaval de Salvador, com todo seu axé, magia e poder!", escreveu na época.