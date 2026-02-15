Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carnaval 2026: Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba do RJ deste domingo (15)

Quatro agremiações entram na avenida entre a noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira (16).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Passista sorri e abre os braços durante o desfile do ano passado. Ao fundo, outros passistas vestidos iguais a ele.
Legenda: No ano passado, a escola campeã do Grupo Especial foi a Beija-Flor.
Foto: Alex Ferro | Riotur.

A Marquês de Sapucaí recebe, neste domingo (15), a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (RJ). A ordem de apresentações no Sambódromo foi definida previamente por sorteio da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

Confira a sequência das escolas de samba que desfilam neste domingo:

Acadêmicos de Niterói

Horário: 22h — abrindo o dia de desfiles
Enredo: “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, sobre o presidente Luiz Inácio da Silva.

Imperatriz Leopoldinense

Horário: 22h30
Enredo: “Camaleônico”, em homenagem ao cantor Ney Matogrosso.

Portela

Horário: 1h
Enredo: “O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande”, em homenagem ao Príncipe Custódio.

Mangueira

Horário: 2h30 — encerrando o dia de desfiles
Enredo: “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju — O Guardião da Amazônia Negra”, sobre a história do Mestre Sacaca, curandeiro do Amapá. 

Os desfiles no Rio de Janeiro ocorrem até terça-feira (17). 

Na segunda-feira (16), passarão pela Marquês da Sapucaí as escolas: Mocidade Independente de Padre Miguel; Beija-Flor de Nilópolis; Unidos do Viradouro; e Unidos da Tijuca.

Já na terça-feira, desfilarão: Paraíso do Tuiuti; Unidos de Vila Isabel; Acadêmicos do Grande Rio; e Acadêmicos do Salgueiro.

Assuntos Relacionados
Passista sorri e abre os braços durante o desfile do ano passado. Ao fundo, outros passistas vestidos iguais a ele.
Zoeira

Carnaval 2026: Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba do RJ deste domingo (15)

Quatro agremiações entram na avenida entre a noite deste domingo e a madrugada de segunda-feira (16).

Redação
Há 51 minutos
Sabrina Sato posa com fantasia de Carnaval com brilhos dourados e manto azul.
Zoeira

Sabrina Sato, Andressa Urach e Luana Piovani: veja looks de famosos no sábado de Carnaval

Na avenida ou nos camarotes, não faltou brilho para curtir a festa.

Redação
Há 2 horas
Um dos carros alegóricos da escola em meio à fumaça. A imagem é aérea e é possível ver alguns integrantes da escola no entorno do carro.
Zoeira

Carro alegórico pega fogo e deixa feridos no Carnaval do Rio; idoso teve pernas esmagadas

Casos semelhantes já ocorreram na história da Sapucaí, com registros de feridos e mortes em desfiles nas últimas décadas.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Temperatura Máxima exibe o filme 'Rampage: Destruição Total' hoje (15/02)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Rampage: Destruição Total' hoje (15/02)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Simone Mendes comandou a festa. Na imagem, ela está sobre um pequeno palco segurando o microfone e cantando. Na frente dela, alguns participantes do BBB 26, entre eles Boneco.
Zoeira

BBB 26: Após show de Simone Mendes, festa tem choro, ciúmes e rompimento de alianças

Confira os destaques da noite de sábado (14) e da madrugada deste domingo (15) na casa do Big Brother.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Imagem do ator posando para foto. Ele veste um terno preto.
Zoeira

Relembre os discursos mais longos e mais curtos do Oscar

Premiação já teve agradecimentos que ultrapassaram cinco minutos e outros resolvidos em poucas palavras.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
foto do cantor Daniel no programa Viver Sertanejo.
Zoeira

Viver Sertanejo tem especial sobre instrumentistas neste domingo (15)

Programa relembra histórias e destaca a viola e o violão na música sertaneja.

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Apresentadores do Globo Rural em frente à logo do programa.
Zoeira

Que horas começa o 'Globo Rural' deste domingo (15/02)?

Programa vai ao ar logo após o "Auto Esporte".

Redação
15 de Fevereiro de 2026
Nanda Costa e Lan Lanh lado a lado, com os rostos próximos e olhando para a câmera. A imagem mostra o casal junto em enquadramento fechado.
Zoeira

Nanda Costa e Lan Lanh se separam após 12 anos juntas

Assessoria confirma término do casal, que oficializou a união em 2019 e tem filhas gêmeas.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Shawn Mendes e Bruna Marquezine são flagrados aos beijos no meio da pipoca no bloco de Ivete Sangalo
Zoeira

Shawn Mendes e Bruna Marquezine são flagrados aos beijos no meio da pipoca no bloco de Ivete Sangalo

O casal curtiu a festa em meio aos foliões do trio comandado pela cantora baiana.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Apresentador Serginho Groisman acenando.
Zoeira

Altas Horas não será exibido este sábado (14); saiba motivo

Exibição será suspensa neste 14 de fevereiro.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Foto do ex-participante do BBB 26, Edilson Capetinha.
Zoeira

BBB 26: expulsão expõe dívida de R$ 13,2 milhões de Edilson na Justiça do Trabalho

Ex-jogador acumula débitos em 10 processos no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Alberto Cowboy no BBB 26 com colete preto, cabeça baixa e expressão de descontentamento no rosto.
Zoeira

Cowboy é escolhido por Gabi para o Castigo do Monstro no BBB 26

Gabriela ganhou o Anjo da semana em disputa neste sábado (14).

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Imagem de um grupo de participantes do Big Brother Brasil sentados em uma sala decorada, assistindo a uma atividade ou conversa, com ambiente moderno e luxuoso.
Zoeira

Tadeu dá sermão nos participantes do BBB 26 após sequência de expulsões

Apresentador aconselhou os brothers antes de iniciar a Prova do Anjo deste sábado (14).

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Gabriela do BBB.
Zoeira

Veja quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado (14)

O anjo poderá imunizar dois participantes se escolher ganhar o segundo poder

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Lucas e Isadora assumiram o relacionamento em junho do ano passado.
Zoeira

Lucas Pinheiro Braathen vive romance com atriz global Isabela Cruz

Ouro nas Olimpíadas de Inverno, atleta namora a protagonista de “Coração Acelerado”.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Marcos Mion e Marcos Palmeira sentados conversando.
Zoeira

Caldeirão com Mion entra no clima de Carnaval neste sábado (14)

Programa tem duelo musical, participação inédita do ator Marcos Palmeira.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Jordana Morais é uma mulher branca, jovem, de cabelo preto longo e liso. Na foto, ela está contemplativa.
Zoeira

'Vocês provocam, nós pegamos a pilha', diz Jordana a Ana Paula no BBB 26

Conversa ocorreu após a expulsão de Edilson Capetinha.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Duas pessoas discutem em um ambiente decorado com corações vermelhos e uma parede rosa ao fundo. Uma delas está sem camisa e gesticula com o dedo apontado para a outra, que veste uma camiseta escura. A cena transmite tensão e confronto.
Zoeira

BBB 26 é edição com maior número de desclassificados até hoje; veja histórico

Reality show já teve eliminados em diversas edições, mas saídas deste ano foram lembradas na web por conta do número elevado.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Edilson Capetinha entrando no Confessionário do BBB 26.
Zoeira

Expulsão de Edilson Capetinha do BBB 26 rende memes nas redes sociais: 'Xô, satanás'

O ex-jogador de futebol foi o segundo participante desclassificado por agressão só nesta semana.

Redação
14 de Fevereiro de 2026