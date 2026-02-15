Carnaval 2026: Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba do RJ deste domingo (15)

A Marquês de Sapucaí recebe, neste domingo (15), a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro (RJ). A ordem de apresentações no Sambódromo foi definida previamente por sorteio da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

Confira a sequência das escolas de samba que desfilam neste domingo:

Acadêmicos de Niterói

Horário: 22h — abrindo o dia de desfiles

Enredo: “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, sobre o presidente Luiz Inácio da Silva.

Imperatriz Leopoldinense

Horário: 22h30

Enredo: “Camaleônico”, em homenagem ao cantor Ney Matogrosso.

Portela

Horário: 1h

Enredo: “O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande”, em homenagem ao Príncipe Custódio.

Mangueira

Horário: 2h30 — encerrando o dia de desfiles

Enredo: “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju — O Guardião da Amazônia Negra”, sobre a história do Mestre Sacaca, curandeiro do Amapá.

Os desfiles no Rio de Janeiro ocorrem até terça-feira (17).

Na segunda-feira (16), passarão pela Marquês da Sapucaí as escolas: Mocidade Independente de Padre Miguel; Beija-Flor de Nilópolis; Unidos do Viradouro; e Unidos da Tijuca.

Já na terça-feira, desfilarão: Paraíso do Tuiuti; Unidos de Vila Isabel; Acadêmicos do Grande Rio; e Acadêmicos do Salgueiro.