Macaulay Culkin revive Kevin em nova campanha de Natal

Macaulay Culkin, de 45 anos, voltou a dar vida a Kevin McCallister, personagem que o consagrou na franquia "Esqueceram de Mim", cujo primeiro filme foi lançado há 35 anos. O ator estrela agora a campanha “Home but Not Alone”, criada por um serviço de home care para idosos nos Estados Unidos.

No novo comercial, Culkin interpreta uma versão adulta de Kevin, que dedica seu tempo a cuidar da mãe idosa. As gravações foram feitas em frente à famosa casa que serviu de cenário para o clássico natalino. Assim como nos filmes originais dos anos 1990, o lançamento da campanha acontece às vésperas das festas de fim de ano.

Dirigido por Jody Hill, o projeto também traz de volta Catherine O’Hara, de 71 anos, que retoma o papel de Kate McCallister, mãe do protagonista. A atriz esteve ao lado de Culkin em dezembro de 2023, quando ele recebeu sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

A campanha busca retratar as emoções e desafios das “crianças adultas” que passam a cuidar dos próprios pais, destacando o valor da empatia e da dignidade no envelhecimento.