Saiba por onde anda a atriz da novela 'Belíssima', Iris Bruzzi

Com o retorno de "Belíssima" (2005) ao catálogo da Globoplay Novelas, o público pode novamente conferir a atuação da atriz Iris Bruzzi nas telas.

Hoje, com 91 anos, a veterana está longe das câmeras e mora no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro (RJ).

A mudança para a instituição aconteceu em 2024, após uma temporada residindo nos Estados Unidos, com o filho, Marcelo Bruzzi Caruso.

Na época, o retorno ao Brasil aconteceu devido a complicações com a documentação de permanência no exterior, conforme informações da revista Caras.

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Diagnosticada com Alzheimer, transtorno neurodegenerativo progressivo que deteriora a memória, o raciocínio e as funções cognitivas, Iris comemorou a chegada dos 91 anos em março deste ano.

A ocasião foi celebrada em um restaurante da capital fluminense e foi compartilhada nas redes sociais pelo Retiro dos Artistas.

"Iris é sinônimo de história, carinho e presença. Tivemos a alegria de vê-la celebrar essa data tão especial ao lado de pessoas queridas, [...] cercada de amigos e de seu filho, Marcelo Caruso", detalhou a instituição na época.

Legenda: Amigos e familiares compareceram ao evento. Foto: Reprodução/redes sociais.

Conforme o jornal Extra, Íris estreou na dramaturgia no filme "Massagista de Madame" (1958).

No entanto, ficou conhecida como vedete ao atuar nos shows de Carlos Machado e como uma das Certinhas do Lalau de Sérgio Porto. Como atriz, atuou em papéis no cinema e na televisão.