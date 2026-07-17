MC Paiva termina com Soso Careca durante intercâmbio nos EUA; saiba o motivo

A influenciadora Sophia Florence, conhecida na Internet pelo apelido Soso Careca, e o cantor MC Paiva anunciaram, nesta quinta-feira (16), o fim do relacionamento de seis meses pelas redes sociais.

A informação foi compartilhada a princípio por Soso em um vídeo gravado no Instagram, durante a viagem de intercâmbio dela para Boston, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Segundo a jovem, a iniciativa de encerrar a relação partiu de Paiva, que teria se irritado após a ex-namorada fazer as pazes com a também influenciadora Malévola Alves, com quem ele brigou há alguns meses.

"Ele acabou de terminar comigo porque eu fiz uma live com a Malévola, me resolvendo com ela, e ele ficou muito magoado porque eu me resolvi com alguém com quem ele teve briga, depois de tudo que fez com ele. Então ele me bloqueou de tudo, não me deu tempo para explicar, apagou todas as fotos, e é isso", disse Soso.

Ela também desabafou como foi difícil lidar com a notícia sozinha, em outro país, mas afirmou que irá resolver as coisas quando voltar ao Brasil.

"Deus abençoe todo mundo, desejo tudo de bom para ele, ainda amo ele, mas se ele não quer nem me escutar, não tem problema, gente, fazer o quê?", questionou.

Por fim, Soso pediu aos seguidores que não ataquem o ex-namorado, pois, segundo ela, ele possui o 'direito de ficar chateado'.

No TikTok, Sophia curtiu comentários afirmando que o funkeiro teria apenas "enjoado e esperado um motivo para terminar". Ela ainda respondeu que nunca voltaria com o cantor.

Veja o pronunciamento de Sophia

MC Paiva confirma término

Tão logo Soso afirmou que não estava mais junto de MC Paiva, o cantor foi a público confirmar a informação por meio de um texto publicado nos stories do Instagram.

"Família, só peço que Deus abençoe a vida da Sophia, mas já que veio à tona, eu e ela não somos um casal. Desejo tudo de bom para ela. Ela foi uma menina muito boa na minha vida, mas infelizmente chegamos ao nosso fim", afirmou.

O cantor ainda aproveitou a oportunidade para afastar rumores levantados por alguns seguidores de Soso. "Deixando bem claro, não houve traições, nem falta de respeito de ambas as partes. Deus abençoe todos nós, foco no trampo", finalizou.

Relembre polêmica com Malévola Alves

No fim de abril, MC Paiva e Malévola protagonizaram uma briga em um shopping de São Paulo. O momento resultou em troca de xingamentos, tapas, socos e acusações de transfobia contra o cantor.

Legenda: Os dois já vinham trocando farpas na internet dias antes. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Em entrevista ao g1, na época, Malévola afirmou que os desentendimentos com MC Paiva tiveram início no ambiente digital. Segundo a influenciadora, ela teria levado um golpe de R$ 6 mil de um maquiador popular entre outras celebridades.

Após essa denúncia, outros influenciadores saíram em defesa dele, incluindo Soso Careca, a namorada do cantor, e Jojo Todynho. Malévola e Soso trocaram farpas em posts na internet, e no meio da discussão, Paiva apareceu e proferiu comentários transfóbicos contra a criadora.

"Nós vimos que os dois estavam no cinema e fomos lá conversar com ela e ele. Levei um segurança porque eu não queria briga. A gente só queria conversar sobre a atitude transfóbica dele [Paiva]", afirmou Malévola ao portal de notícias da TV Globo.

"Ele que nos agrediu, chamou de 'travesti do caralho', de homem. E a minha amiga Raysa só revidou as agressões", completou a influenciadora.