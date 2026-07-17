'Calça da morte': peça de R$ 250 da Zara viraliza após relatos de quedas e fraturas

Uma calça feminina está no centro de uma polêmica nas redes sociais. A peça, vendida pela marca Zara a US$ 45 (R$ 250), é apontada como a causa por trás de quedas e tombos de diversas consumidoras nas últimas semanas.

O primeiro registro desse caso aconteceu em 1º de julho, quando a influenciadora Jessica Pearce descreveu a calça como "letal" ao compartilhar um vídeo dela caindo ao tropeçar na barra da roupa.

A partir disso, diversas outras imagens de mulheres caindo ou se desequilibrando ao usar a calça passaram a ser compartilhadas no TikTok e Instagram.

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Esse foi o caso da usuária tiktoker Holly Gilmer, que publicou um vídeo em que aparece saindo de um hospital de cadeira de rodas.

"Essas calças da Zara precisam vir com um aviso, porque agora estou com o joelho fraturado", disse.

Outras usuárias também compartilharam registros em que aparecem sofrendo quedas ao tropeçar na calça. Muitas ainda relataram ter ficado com hematomas e escoriações.

"POV: uma vítima das calças da Zara", escreveu Camila Ribera Roca, em um vídeo com 1,2 milhão de visualizações no qual ela tropeça na calçada e, em seguida, aparece limpando o cotovelo ensanguentado.

Até o momento, a Zara não compartilhou nenhum comunicado sobre o assunto.

O Diário do Nordeste buscou a empresa para um posicionamento, mas não teve resposta até a publicação da matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Veja os vídeos

Atriz também relatou acidente e pulso fraturado

A também chamada "calça da morte da Zara" fez vítimas até em Hollywood, como a atriz Ellin Costa

Em uma entrevista à CBC News, ela relatou como a peça foi a causadora de um acidente que a deixou com o pulso fraturado.

"Quebrei o punho e sofri um corte profundo no rosto. Preciso colar o corte na têmpora. Metade do meu rosto ainda está machucada e terei de usar gesso por seis semanas", revelou Costa.

A atriz ainda fez apelo para que as calças sejam "tiradas das lojas".

Qual o problema dessa "calça da morte"?

O técnico em segurança do trabalho do Sistema Verdes Mares (SVM), Italo Emanuel, explica que o problema está na ergonomia da modelagem.

Como a barra da calça é desenhada com muita folga em relação à estrutura corporal de quem a usa, o risco de enroscos e tropeços aumenta.

Ele recomenda que ajustes no comprimento e na largura da peça sejam feitos ainda no momento da compra, de forma personalizada, para evitar esse tipo de acidente.

"Também é importante procurar caminhos que não tenham galhos ou que não tenham alto desnível. Ao subir degraus, sempre segure no corrimão e tenha o cuidado para que um pé não toque no outro", detalhou.

Usuárias propõem soluções inusitadas

Enquanto a empresa não manifesta uma solução apropriada para o problema, as próprias usuárias passaram a trocar dicas para reduzir o risco de acidentes.

Entre as sugestões apresentadas, se destacam:

Fazer a barra;

Prender o tecido com elásticos próximos aos tornozelos;

Usar sapatos de salto para manter a calça afastada do chão.

Ainda assim, muitas clientes se dizem insatisfeitas com o produto e afirmam que o problema está na própria combinação entre largura e tecido.