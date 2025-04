Maiara se declara para o namorado no dia do aniversário dele

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, fez um textão se declarando para o namorado, o cantor Matheus Gabriel, nesta terça-feira (8), dia do aniversário do cantor.

Na homenagem, a artista agradeceu o companheiro pela parceria e cumplicidade. “Eu acho que já te amava e nem sabia… Um dia ele me contou que eu era a mulher que ele mais desejava e eu antes de saber disso, numa das maiores coincidências da minha vida, entrei no Instagram de um amigo e vi o sorriso mais lindo do mundo: o dele”, escreveu Maiara.

“Quer me ver chorar? É ver ele falar o quanto eu sou a inspiração dele! Quer ver ele ficar bravo? Mexe comigo para você ver! De me carregar no colo para ir no banheiro em momentos delicados, de me carregar no colo para me jogar no mar de Milagres, de enfrentar furacão… De me acolher na escuridão, de me colocar para cima e ter as melhores conversas da minha vida. Tenho tranquilidade de saber que, se hoje eu estiver igual estamos aqui, deitados nessa cama enquanto você escuta seu Bruno Mars, e eu tentando escrever algum texto bom de aniversário para você, nós já somos o casal mais feliz do mundo”, disse ainda a artista.

Em abril de 2023, surgiram os primeiros boatos sobre o affair do casal. Em julho, no camarim de um show em Brasília, Maiara exibiu orgulhosa o anel de compromisso que ganhou de Matheus. Antes do cantor, Maiara viveu um relacionamento de idas e vindas com outro cantor, Fernando Zor, desde 2019. Eles terminaram de vez em abril, quando estavam noivos.