Maiara comenta críticas ao cabelo e revela diagnóstico de alopecia

A cantora Maiara, da dupla com a irmã Maraisa, usou as redes sociais para comentar as reações ao seu visual recente, após surgir com o cabelo natural e sem maquiagem. Diagnosticada com alopecia androgenética, condição que provoca queda progressiva dos fios, a cantora falou abertamente nesta segunda-feira (3) sobre o impacto da doença e a evolução obtida desde o início do tratamento.

A artista explicou que, ao longo da carreira, recorreu a diferentes recursos estéticos para lidar com a fragilidade capilar, como fitas, amarrações e o uso de lace. Mesmo assim, destacou que hoje vive um momento de satisfação com os resultados alcançados.

“Eu já usei todos os tipos de métodos no cabelo. Desde os meu 14 anos, na época que comecei a cantar. A gente que trabalha com a imagem, está sempre preocupado. E cabelo é uma coisa que gera muita preocupação para a mulher”, afirmou.

Veja também É Hit Esposa de Henrique é presa na Flórida por fuga de abordagem e CNH vencida É Hit Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Xand Avião são confirmados no São João de Maracanaú

Maiara também relembrou como os procedimentos afetaram seus fios ao longo do tempo. “E meu cabelo foi caindo, foi quebrando. Esses métodos e fórmulas que usei atrapalharam o crescimento do meu cabelo. Eu cheguei no ponto onde eu já não tinha mais cabelo”, disse, antes de mencionar o período em que passou a usar lace: “Eu nem sei mais dizer há quanto tempo, mas deve ter uns quatro anos que eu passei a usar a lace”.

Segundo a cantora, o cenário começou a mudar após a adoção de um tratamento voltado para o crescimento capilar. “Eu tenho muito orgulho de falar o quanto ele cresceu. Esse aqui é meu cabelo de criança. Vocês sempre me viram com procedimentos, como progressiva, alisamento, alongamento… esse é meu cabelo natural, que é fino, e demanda um certo cuidado”.

Ao concluir o desabafo, Maiara celebrou a fase atual e a reconexão com sua aparência natural. “Eu estou com 38 anos e com meu cabelo de 5 anos. Isso pra mim é uma grande vitória”.