Esposa de Henrique é presa na Flórida por fuga de abordagem e CNH vencida
A brasileira chegou a ser fichada no sistema oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Orange.
A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, esposa do cantor Henrique, foi presa em Orlando, na Flórida, após desobedecer uma ordem de parada e dirigir com a carteira de habilitação vencida. A detenção ocorreu na segunda-feira (2), conforme registros do Orange County Sheriff’s Office.
Segundo o registro oficial, Amanda responde a duas acusações. A principal é crime grave por fuga de abordagem policial, após ignorar a ordem de parada de um agente que estava com luzes e sirenes acionadas. Além disso, foi registrada contravenção de segundo grau por dirigir veículo motorizado sem habilitação válida.
Veja também
A brasileira chegou a ser fichada no sistema oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Orange. Os registros públicos não confirmam ainda se houve pagamento de fiança ou se a Justiça da Flórida concedeu liberdade.
O G1 informou que tentou contato com a assessoria da dupla sertaneja e com familiares de Amanda, mas não houve retorno até a última atualização.