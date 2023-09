Quem são os 10 maiores bilionários do Brasil? Confira lista atualizada da Forbes

Com fortunas derivadas dos mais variados investimentos, a lista dos 10 maiores bilionários do Brasil foi divulgada pela revista Forbes, na manhã desta sexta-feira (1º). Realizado há doze anos, esta é a primeira vez que o ranking é liderado por uma mulher, Vicky Safra.

Viúva do banqueiro Joseph Safra, a bilionária conquistou a primeira colocação após as mudanças de critérios da Forbes USA, que fizeram com que, durante a elaboração da lista, seu patrimônio fosse somado ao dos quatro filhos.

Na listagem, em seguida, aparecem o investidor Eduardo Luiz Saverin, como segundo colocado, e o clã de Jorge Paulo Lemann, em terceiro.

10 MAIORES BILIONÁRIOS DO BRASIL

1. VICKY SAFRA E FAMÍLIA

Fortuna: R$ 87,8 bilhões

R$ 87,8 bilhões Origem do patrimônio: Banco Safra

Considerado o banqueiro mais rico do mundo durante anos, Joseph Safra faleceu no fim do ano passado e deixou metade de toda a sua fortuna para a esposa, Vicky. Agora, a viúva lidera a “Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation”, entidade que patrocina saúde, educação e artes. Ela conquistou o primeiro lugar da lista após a versão norte-americana da revista passar a considerar seu patrimônio e o dos filhos em conjunto.

2. EDUARDO LUIZ SAVERIN

Fortuna: R$ 83,5 bilhões

R$ 83,5 bilhões Origem do patrimônio: Facebook

Cofundador do Facebook, Saverin chegou à segunda colocação do ranking após sua fortuna crescer em R$ 4,3 bilhões, em junho, devido à valorização das ações da Meta. Ele ainda possui uma empresa de investimentos focada em startups, a B Capital.

3. JORGE PAULO LEMANN E FAMÍLIA

Fortuna: R$ 74,9 bilhões

R$ 74,9 bilhões Origem do patrimônio: AB Inbev / 3G Capital

À frente das Lojas Americanas, Lemann deixou a liderança do ranking 2022 para ocupar a terceira posição neste ano. Muitos podem acreditar que a queda ocorreu devido à crise na rede varejista, mas, na realidade, seu patrimônio quase não sentiu o baque, já que ele obteve um bom desempenho em outros negócios. Lemann é acionista controlador da AB Inbev e detém participações em conglomerados internacionais, como Kraft Heinz e Restaurant Brands International, dona das redes Burguer King e Tim Hortons.

4. MARCEL HERRMANN TELLES

Fortuna: R$ 50,4 bilhões

R$ 50,4 bilhões Origem do patrimônio: AB Inbev / 3G Capital

Quarto colocado, Telles é sócio de Lemann na 3G Capital e em outros investimentos. Além disso, o bilionário também é um grande acionista da ClearSale.

5. CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA E FAMÍLIA

Fortuna: R$ 41,3 bilhões

R$ 41,3 bilhões Origem do patrimônio: AB Inbev / 3G Capital

Outro sócio da 3G Capital, Carlos Alberto Sicupira presidiu o conselho de administração das Lojas Americanas e acompanhou de perto a crise da rede. Apesar de também ter perdido dinheiro em outros investimentos, ele conseguiu manter seu patrimônio graças à sua participação na AB Inbev.

6. ANDRÉ SANTOS ESTEVES

Fortuna: R$ 36,5 bilhões

R$ 36,5 bilhões Origem do patrimônio: BTG Pactual

André Esteves é o principal acionista individual da BTG Pactual, que ocupa a liderança no mercado de investimentos da América Latina. Nos últimos anos, as ações do empreendimento tiveram alta de mais de 500%.

7. ALEXANDRE BEHRING DA COSTA

Fortuna: R$ 28,8 bilhões

R$ 28,8 bilhões Origem do patrimônio: 3G Capital

Integrante dos conselhos de administração da Kraft Heinz e da Restaurant Brands International, Behring é cofundador da 3G Capital. Ele é um importante nome do mercado de “private equity” e também participou da fundação da Modus OSI Tecnologias.

8. JOÃO MOREIRA SALLES

Fortuna: R$ 22,1 bilhões

R$ 22,1 bilhões Origem do patrimônio: Itaú Unibanco/CBMM

O carioca João Moreira Salles chegou à oitava colocação do ranking devido aos seus investimentos no Itaú Unibanco e na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), dona de mais de 80% do nióbio de ferro produzido no mundo. Ele é documentarista e fundador da revista Piauí.

9. WALTER MOREIRA SALLES JUNIOR

Fortuna: R$ 22,1 bilhões

R$ 22,1 bilhões Origem do patrimônio: Itaú Unibanco/CBMM

A fortuna de Walter Moreira Salles vem do mesmo lugar que o irmão: investimentos no Itaú Unibanco e na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM). Assim como o irmão, ele também é uma presença forte no mercado audiovisual: grande cineasta, ele dirigiu o longa “Central do Brasil”.

10. FERNANDO ROBERTO E PEDRO MOREIRA SALLES

Fortuna: R$ 20,65 bilhões

R$ 20,65 bilhões Origem do patrimônio: Itaú Unibanco/CBMM

Dividindo o último lugar do ranking, aparecem os outros irmãos Moreira Salles. Desde o ranking 2022, a fortuna da dupla cresceu, respectivamente, 126 e 103%.