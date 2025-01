Marquise fará trecho da Transnordestina Pecém-Caucaia

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira, 27, no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas, o presidente da Transnordestina Logística (TLSA), Tufi Daher Filho, e o diretor da Marquise Infraestrutura, Renan Carvalho, oficializaram a assinatura da ordem de serviço para a construção do trecho 11 da Ferrovia Transnordestina.

A obra, que conectará a geografia do município de Caucaia ao Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, terá 26 quilômetros de extensão e promete melhorar a logística de transporte na região. As obras começarão nos próximos 30 dias.

A Transnordestina é uma das principais obras de infraestrutura do Brasil, e seu objetivo é o de interligar à região Nordeste ao Porto do Pecém, fomentando o desenvolvimento econômico e ampliando a competitividade da produção regional no mercado internacional.

No Ceará, o trecho da estrada de ferro que chegará ao Porto do Pecém é estratégico, integrando o porto às demais regiões do estado e consolidando sua posição como um dos principais hubs logísticos do país.

Com expertise em grandes projetos de engenharia, a Marquise Infraestrutura já entregou os lotes 1, 2 e 3 da Ferrovia Transnordestina, e atualmente executa os lotes 4, 5, 6 e 7, contanto para isso com aproximadamente 2 mil colaboradores e mais de 500 máquinas e equipamentos de linha amarela, reafirmando sua capacidade técnica na execução de obras de alta complexidade.

Agora, a empresa, que integra o Grupo Matrquse, assume o desafio estratégico de viabilizar o trecho que conectará a ferrovia ao principal terminal portuário do estado.

“A Marquise Infraestrutura tem vasta experiência em grandes obras e tem conduzido com excelência os trechos da Transnordestina sob sua responsabilidade. Além disso, conhecemos profundamente o Porto do Pecém, pois fomos responsáveis pelas suas duas ampliações, o que nos dá ainda mais confiança na execução desse projeto”, como disse Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura, ao falar no evento.

O governador Elmano de Freitas ressaltou a importância do projeto para o desenvolvimento sustentável do Ceará e da região nordestina.

“Essa obra não é apenas mais um investimento em infraestrutura. Ela representa o futuro do Ceará, conectando nossa economia ao mundo e gerando oportunidades para nossa população”, afirmou ele.

A expectativa é de que o trecho contribua de forma significativa para o escoamento de produtos como grãos, minérios e combustíveis, além de fortalecer o Porto do Pecém como um dos mais importantes da América Latina. Para Renan Carvalho, o desafio é motivo de orgulho e reflete o compromisso da Marquise Infraestrutura com o desenvolvimento regional. “Estamos prontos para mais uma vez entregar uma obra à altura da importância que o Ceará tem para o Brasil”, finalizou.