A escritora e artista plástica Ítalo-brasileira Marina Colasanti morreu aos 87 anos, nesta terça-feira (28). Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, ela faleceu em casa, no Rio de Janeiro (RJ). O velório irá ocorrer no Parque Lage, na Zona Sul da capital carioca.

Marina Colasanti nasceu em 1937 na cidade de Asmara, capital da Eritreia. Residiu posteriormente em Trípoli, na Líbia, mudou-se para Itália e, em 1948, transferiu-se com a família para o Brasil, onde viveu até o fim da vida.

Ela foi casada com o também escritor Affonso Romano de Sant'Anna e deixou duas filhas, Fabiana e Alessandra Colasanti.

De formação artista plástica, Marina Colasanti chegou a ingressar no Jornal do Brasil, dando início à carreira de jornalista. Desenvolveu atividades em televisão, editando e apresentando programas culturais e também foi publicitária. Traduziu importantes autores da literatura universal.

Ela soma mais 70 títulos publicados no Brasil e no exterior, entre os quais livros de poesia, contos, crônicas, livros para crianças e jovens e ensaios sobre os temas literatura, o feminino, a arte, os problemas sociais e o amor.

Veja 10 livros de Marina Colasanti:

Eu sozinha

Breve história de um pequeno amor

23 histórias de um viajante

Um amigo para sempre

Uma ideia toda azul

Quando a primavera chegar

Hora de alimentar serpentes

Doze reis e a moça no labirinto do vento

O nome da manhã

A moça tecelã

Premiações

Em 2023, se tornou a primeira mulher vencedora do Prêmio Machado de Assis, pelo conjunto das obras, prêmio entregue pela Academia Brasileira de Letras.



Marina Colasanti é detentora de vários prêmios Jabutis, do Grande Prêmio da Crítica da APCA, do Melhor Livro do Ana da Câmara Brasileira do Livro, do prêmio da Biblioteca Nacional para poesia, de dois prêmios latino-americanos.

Foi o terceiro prêmio no Portugal Telecom de Literatura 2011. Tornou-se hors-concours da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), após ter sido várias vezes premiada.

