Referência no jornalismo esportivo, Jogada lança nova identidade visual

Uma das marcas de referência no jornalismo esportivo cearense, o Jogada passou por uma renovação da identidade visual. Na última sexta-feira (17), a audiência do Jogada 1º Tempo conferiu em primeira mão a nova marca do programa.

Agora, todos os produtos do Jogada passam a contar com marca e nome unificados. São eles:

Jogada 1º Tempo

Jogada 2º Tempo

Jogada 3º Tempo

Elas na Jogada

Jogada do Vozão

Jogada do Leão

“A marca ‘Jogada’ já tem um histórico construído por décadas como caderno de esporte do Diário do Nordeste. A força, tradição e recall da marca foi decisiva na hora de unificar os conteúdos esportivos de nossos veículos e assim ampliar sinergia, entregas e velocidade da informação com a integração dos times antes divididos entre veículos”, detalha Erick Picanço, Diretor Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares (SVM).

O novo visual da marca já está disponível em todas as plataformas do Jogada, que conta com conteúdos distribuídos pelo Diário do Nordeste, Rádio Verdinha e TV Diário.

“A nova identidade visual do Jogada reflete seu fortalecimento como um produto independente e crossmídia, consolidando nosso posicionamento no mercado e a conexão única com a audiência. Os elementos gráficos combinam formas quadradas e circulares, remetendo às linhas do gramado, enquanto as cores tradicionais do Jogada foram mantidas, mas agora com tons mais vibrantes e cheios de energia, refletindo a intensidade das torcidas cearenses”, explica Illyana Raquel, Coordenadora de Criação e Conteúdo do SVM.

“Jogada é uma marca que tem história no jornalismo cearense, desde o Diário do Nordeste e TV Diário. Então, era natural que, junto à tradição da cobertura esportiva na Verdinha, amadurecesse como um produto que é único, mas que pode ser distribuído em diversas plataformas, também reforçando a presença digital, que já era forte no site, e também agregando novidades nas redes sociais”, pontua Gustavo de Negreiros, Gerente de Esportes do SVM.