Companhia aérea 'low cost' começa a operar no Brasil em setembro; veja preços e destinos

A companhia aérea low cost Arajet deve iniciar as operações no Brasil já em setembro, com a promessa de "preços mais baixos do mercado" e conexões mais eficientes com a América Central. A primeira rota começa no dia 21, de Santo Domingo, na República Dominicana, a Guarulhos (SP), três vezes por semana - às segundas, quartas e sextas-feiras. As informações são do Estadão.

Com o início do trecho, afirma a empresa, serão mais de 700 assentos por semana, entre ida e volta, para conectar ambos os países. Além disso, a companhia promete trechos específicos para a América do Norte.

Os valores das passagens se alteram conforme os períodos, mas, atualmente, existem preços de ida e volta da rota por 400 dólares, cerca de R$ 1.953,72, conforme a cotação atual. A empresa afirma que o valor também concede direto a bagagem de mão de até 10 quilos.

Conexões

Serão disponibilizadas, além de Santo Domingo, conexões para Punta Cana, Cancún e Cidade do México, no México; Toronto e Montreal, no Canadá; San Salvador, em El Salvador; Cidade da Guatemala, na Guatemala; e San José, na Costa Rica.

Caso o objetivo seja chegar em Punta Cana como destino final, o passageiro brasileiro poderá adquirir uma passagem para Santo Domingo e ainda conseguir chegar em Punta Cana por meio do ônibus da companhia aérea, em uma viagem de cerca de 2h30.

Atualmente, a Arajet possui operações em 22 destinos e 15 países no continente americano. Segundo a empresa, que estreou em setembro do ano passado, a meta é criar um hub por meio de Santo Domingo e, em breve, obter permissões de voo para os Estados Unidos.