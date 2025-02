Cearense assume um dos mais importantes departamentos de economia do País

O economista cearense Allisson Martins foi nomeado gerente do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), órgão vinculado ao Banco do Nordeste (BNB). Com mais de duas décadas de atuação na instituição, Martins assume a responsabilidade de coordenar estudos econômicos voltados para o desenvolvimento da região.

Allisson Martins é Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem trajetória consolidada no setor. Além de sua experiência no BNB, foi presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará e professor de graduação e pós-graduação na Universidade de Fortaleza (Unifor), onde também coordenou os cursos de Economia e Finanças.

O Etene desempenha papel estratégico na formulação de estudos econômicos em diversas áreas, com o objetivo de subsidiar políticas públicas e ações que impulsionem o crescimento do Nordeste.