Indústria do Ceará fecha 2024 com maior crescimento em 11 anos

A produção industrial do Ceará fechou 2024 com um crescimento de 6,9%. O resultado é o maior dos últimos 11 anos e foi puxado por setores como têxtil, metal, confecção, calçadista e metalúrgico. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (11).

O percentual alcançado pela indústria cearense é mais que o dobro dos valores registrados pelo setor tanto no Brasil (3,1%) como no Nordeste (2,5%).

“Esse resultado é fruto de um trabalho contínuo de fortalecimento de uma política eficiente de atração de investimentos, aliado às importantes parcerias que o Governo do Ceará tem firmado com a iniciativa privada. São números que representam mais emprego e renda para o nosso povo, além de impulsionar o desenvolvimento da economia do nosso Estado. Seguiremos trabalhando para gerar ainda mais oportunidades para os cearenses", comenta o governador Elmano de Freitas.

No ranking nacional, o crescimento do setor industrial do Ceará ficou atrás apenas de Santa Catarina (7,7%) e Rio Grande do Norte (7,4%). De acordo com um levantamento feito pelo núcleo de inteligência da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), setorialmente, no acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, foram destaques as produções: têxtil (29,3%), metal (28,4%), confecção (20,1%), calçados (18,3%) e metalurgia (15,1%).

Empregos

Em 2024, o número de empregos formais gerados pela indústria cearense foi o maior registrado entre os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Com saldo de 13.557 empregos, o Estado ainda encerrou o ano ocupando a sexta colocação no ranking nacional de postos de trabalho no setor industrial no acumulado de 2024. Nos últimos dez anos, esse é o segundo melhor resultado da indústria cearense, ficando atrás apenas de 2021, cujo saldo de empregos foi de 13.941.