São Gonçalo do Amarante abre vagas para capacitação de mulheres

A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante está com vagas abertas para o programa EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos), desenvolvido exclusivamente para o público feminino. As novas turmas abrangerão mulheres que desejam concluir o Ensino Médio.

“A proposta da EJA Mulher surgiu da necessidade de empoderamento das nossas mulheres dentro do programa Flor do Campo, pois identificamos que muitas não haviam concluído seus estudos. Por isso, fizemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e criamos a EJA Mulher, onde já formamos cerca de 400 alunas nos últimos dois anos”, explica a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Magnólia Rocha.

Como se inscrever

As inscrições seguem abertas até 31 de janeiro. É necessário comparecer nos seguintes locais com cópias do RG, CPF, Comprovante de Residência, Histórico Escolar e duas fotos 3x4:

Sede de São Gonçalo (27 a 31/01)

- CEJA: Centro de Educação de Jovens e Adultos

- SDES: Rua Vereador Chico Albenir, 253

Croatá (27/01)

- Centro de Formação Profissional e Empreendedora

Umarituba (27/01)

- Centro de Formação Profissional e Empreendedora

Violete (28/01)

- Escola José Pereira Barros

Parada 28/01

- Centro de Formação Profissional e Empreendedora

Siupé (29/01)

- Escola Filomena Martins

Várzea Redonda (29/01)

- Escola Joaquim Pacheco de Menezes

Salgado dos Moreiras (30/01)

- Escola João Moreira Barroso

Taiba (30/01)

- Centro de Formação Profissional e Empreendedora

Pecém (30/01)

- Centro de Formação Profissional e Empreendedora