Ceará tem, em média, 25 resgates de pessoas em condição análoga à de escravo por ano

O Ceará registra, em média, 24,8 resgates de trabalhadores em situação análoga à escravidão por ano. Os dados são do Smartlab, iniciativa conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil e compreendem o período de 1995 a 2023, quando foram encontradas 718 pessoas nessas condições no Estado.

A estas, o Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE) acrescenta ainda outras 10 pessoas resgatadas no ano passado, mas ainda não contabilizadas na plataforma.

Para discutir os desafios e formas de combate às formas atuais de escravidão no Brasil e em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, celebrado em 28 de janeiro, o MPT-CE realizará, ma próxima segunda-feira (27), o seminário estadual "Trabalho Escravo Contemporâneo: Desafios e Perspectivas para a sua Erradicação nos 30 Anos do Grupo Móvel". A ideia é apresentar os desafios e formas de combate, além de celebrar os 30 anos de atuação do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Escravo.

O seminário com entrada gratuita contará com a participação de importantes nomes da luta contra o trabalho escravo, como o Frei Xavier Plassat, que se destacou por seu trabalho no combate ao trabalho escravo contemporâneo, recebendo o Prêmio Nacional de Direitos Humanos em 2008. Além dele, estarão presentes outras autoridades na área e representantes da sociedade civil.

A programação também inclui o webinar "Trabalho Escravo no Ceará e Realidades dos Municípios: Caminhos para a Prevenção com Políticas Públicas Implementadas e Ações para o Fortalecimento dos Direitos Humanos e Erradicação do Trabalho Escravo", que será realizado no mesmo dia, das 15h às 17h, em formato digital.

Mais informações

Seminário "Trabalho Escravo Contemporâneo: Desafios e Perspectivas para a sua Erradicação nos 30 Anos do Grupo Móvel"

Data: 27 de janeiro de 2025

Horário: 8h às 12h

Local: Auditório do Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE)

Av. Almirante Barroso, 466 — Praia de Iracema

Webinar

Data: 27 de janeiro de 2025

Horário: 15h às 17h

Link: bit.ly/seminariotrabalhoescravoceara