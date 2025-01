Vale a pena financiar a instalação de energia solar após o aumento do imposto? Veja preços

Quem quer produzir a própria energia em casa, a partir de placas solares, pode encontrar no mercado uma série de financiamentos para os equipamentos. O Brasil tem mais de 2,4 milhões de sistemas fotovoltaicos instalados em residências, conforme levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

A expansão decorre de uma popularização dos equipamentos. O investimento necessário em painéis solares para residências caiu 60% entre 2022 e 2025, conforme levantamento da plataforma Meu Financiamento Solar.

O tempo de retorno do investimento é de até 45% ao ano, ou seja, o projeto começa a 'se pagar' com cerca de dois anos. Já a economia na conta de energia varia conforme a quantidade de placas instaladas.

Para um sistema com potência de 5kWp, a economia mensal nas tarifas de energia é de R$ 400,00. O investimento necessário para um projeto nesse patamar é de R$ 12.906.

O levantamento comparou preços de mais de 3 mil empresas instaladoras de painel solar no Brasil. As condições de financiamento podem variar conforme o perfil do cliente e o pedido de crédito.

Raphael Amaral, professor do departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que o investimento em painéis solares é vantajoso independentemente do custo com energia elétrica da família.

O especialista avalia que, mesmo com a previsão de aumento no preço dos módulos fotovoltaicos, a produção da própria energia ainda será economicamente viável para boa parte das famílias.

“Pode se aumentar o tempo de payback [no qual o equipamento se paga], mas se a gente considerar que o equipamento dura até trinta anos, você ainda tem com certeza mais de quinze anos de lucro”, afirma.

A energia solar gerada pelas residências é enviada para a rede elétrica e 'convertida' em créditos de consumo, usados na conta de luz. Caso a residência gere créditos o suficiente para abater todo o consumo, paga apenas a taxa de disponibilidade da concessionária.

CONFIRA AS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTOS DE ALGUNS BANCOS

Banco do Nordeste

O FNE Sol oferece financiamento de projetos de micro e mini geração de energia por fontes renováveis para pessoas físicas e empresas. Para pessoa física, o pagamento pode ser feito em até oito anos.

A instituição disponibiliza R$ 28 milhões para a instalação de painéis solares em residências do Ceará. O crédito é oferecido para projetos de até R$ 100 mil, com taxas de juros a partir de 0,63% ao mês.

Em 2023, a FNE financiou a 863 instalações de projetos fotovoltaicos, totalizando R$ 23,5 milhões de crédito. A análise de financiamento pode ser feita em agências do Banco do Nordeste ou no site da instituição.

Caixa

A Caixa tem uma linha de crédito disponibilizada para pessoas físicas para aquisição e instalação de equipamentos. É necessário ter conta-corrente no banco e não possuir empréstimo em atraso para contratar.

O financiamento pode ser pago em até 5 anos, com carência de seis meses para a primeira parcela. Veja simulação de financiamento:

Valor do projeto = R$ 30.000,00

Prazo = 50 meses

Taxa = 1,89% ao mês (25,19% a.a.)

CET = 2,09% ao mês (28,21% a.a.)

Prestação inicial = R$ 973,25

Sistema de amortização - Price

Santander

O Santander oferece financiamento para instalação de equipamentos de produção solar a partir de R$ 2 mil. O crédito tem tarifas fixas, sem reajustes anuais.

O financiamento dos projetos pode ser pago em até oito anos, com taxas de juros a partir de 1,40% ao mês. O banco também oferece carência de quatro meses para pagar a primeira parcela.

Veja simulação de financiamento: