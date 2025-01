Com suspensão de voos, viajar de avião de Fortaleza para Juazeiro demorará mais do que para Chile e Portugal

A partir de março, Fortaleza perderá sua conexão aérea direta com Juazeiro do Norte. O único voo sem conexões para o município caririense era operado pela Azul Linhas Aéreas, mas será descontinuado em uma restruturação operacional da empresa.

A partir de 11 de março, a forma mais rápida de viajar de Fortaleza a Juazeiro do Norte de avião será com conexão em São Paulo. As simulações de viagens aéreas mostram que a viagem para Juazeiro pode ter até três escalas, ultrapassando vinte horas.

Além de perder a conexão com Fortaleza, Juazeiro não terá mais voos vindos de Recife (PE) ou Brasília (DF).

O Aeroporto de Juazeiro do Norte, que recebe voos operados pela Latam e da Gol do Aeroporto de Guarulhos, continuará a receber apenas voos da Azul do terminal paulista de Viracopos.

Com isso, a viagem de Fortaleza, que antes tinha duração de 1h20, pode levar mais do que viagens internacionais. O trecho mais rápido da Capital para Juazeiro do Norte levará 8h20. A título de comparação, a viagem de ônibus de Fortaleza a Juazeiro do Norte dura cerca de 9h30.

As passagens aéreas na viagem mais rápida custam R$ 2.715 - ida e volta, sem bagagem despachada e tarifas portuárias. Já para realizar o trajeto de ônibus, as passagens mais simples custam cerca de R$ 110 por trecho.

Viajar de avião até Juazeiro será mais demorado do que deslocamentos de Fortaleza para Buenos Aires, na Argentina, ou Santiago, no Chile, por exemplo. Veja o comparativo de tempos de viagens partindo da Capital:

Fortaleza a Juazeiro do Norte

Voo mais rápido Ida - 8h20 (uma parada) Volta - 9h50 (uma parada)

Voo mais barato Ida - 12h40 (uma parada) Volta - 9h50 (uma parada)



Fortaleza a Buenos Aires

Voo mais rápido Ida - 5h45 (direto) Volta - 6h40 (uma parada)

Voo mais barato Ida - 12h15 (direto) Volta - 10h45 (uma parada)



Fortaleza a Lisboa

Voo mais rápido Ida - 7h10 (direto) Volta - 7h35 (direto)

Voo mais barato Ida - 22h25 (duas paradas) Volta - 18h45 (duas paradas)



Fortaleza a Santiago

Voo mais rápido Ida - 6h55 (direto) Volta - 8h50 (uma parada)

Voo mais barato Ida - 29h10 (três paradas) Volta - 11h40 (duas paradas)



Fortaleza a Miami

Voo mais rápido Ida - 7h50 (direto) Volta - 7h25 (uma parada)

Voo mais barato Ida - 15h50 (uma parada) Volta - 7h (direto)



A simulação considerou voos de ida para 12 de abril e de volta para 16 de abril. A pesquisa foi realizada na plataforma Skyscanner em 23 de janeiro.