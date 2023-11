Com 39,3ºC, cidade do interior tem maior temperatura do CE pelo 2º dia seguido; veja lista

Pelo segundo dia consecutivo, a cidade de Barro, na região do Cariri, atingiu a maior temperatura máxima do ar do Ceará, conforme monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A Plataforma de Coleta de Dados (PCD) aponta que o município registrou 39,3ºC por volta das 16h - um pouco abaixo dos 41,7ºC verificados no último sábado.

Em seguida, aparece Jaguaribe, com 38,6ºC; no último sábado, essa cidade ficou na mesma colocação, mas com 41ºC.

Os municípios que completam a lista de cinco maiores temperaturas máximas deste domingo são Russas, com 37,3ºC, Aiuaba, com 37,1ºC; e Ibaretama, com 36,9ºC.

Em Fortaleza, a Plataforma registrou máxima de 32ºC, no posto Itaperi. O calor não poupa nem áreas de serra: Baturité marcou 36,1ºC, enquanto Viçosa do Ceará teve 35,8ºC.

Para este domingo, a Funceme indicava previsão de "céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões". O cenário deve se repetir nesta segunda (27).

Para a terça (28), o céu pode ficar parcialmente nublado, mas com baixa possibilidade de chuva isolada.

A Fundação ressalta que, sem chuva, a umidade relativa do ar deve ter valores mínimos entre 15% e 25% no Centro-Sul, no período da tarde, o que aumenta a sensação térmica e inspira cuidados com a hidratação.