Ceará recebe alerta de perigo para baixa umidade do ar em 95 municípios; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta sexta-feira (25) um alerta de “Perigo Potencial” para baixa umidade relativa do ar em 95 municípios do Ceará (veja lista abaixo).

O aviso vale até às 22 horas da próxima segunda-feira (28). Até lá, segundo o órgão, a umidade relativa do ar estará entre 30% e 20%, índices que já podem gerar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

O índice de Perigo Potencial, classificado em cor amarela, é o primeiro de uma escala de três. Apesar do alerta, o Inmet afirma haver baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Recomendações

Entre as recomendações do órgão para o período está a ingestão de bastante líquido, evitar o desgaste físico nas horas mais secas, assim como evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, entre as 10h e 15h.

Veja lista de cidades com alerta para baixa umidade: