Veado-catingueiro, que corre risco de extinção, é resgatado em fábrica de calçadas no Crato; assista

Um veado-catingueiro adulto, de nome científico Mazama gouazoubira, foi resgatado na noite dessa quinta-feira (24), por volta de 21h, pelo Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA). O animal silvestre foi encontrado nas imediações de uma fábrica de calçados no Crato, na Região do Cariri, interior do Ceará.

Moradores da região informaram à Polícia que o bicho estava bastante estressado e havia se chocado com algumas motocicletas que estavam estacionadas no local.

Segundo um comunicado do batalhão, o veado foi encaminhado para a Organização Não Governamental (ONG) BiodiverSe, unidade de tratamento especializada na biodiversidade do semiárido, onde receberá cuidados veterinários antes de ser devolvido à natureza.

Espécie ameaçada

A polícia informou que o veado-catingueiro tem sido prejudicado pelo desmatamento das florestas e pelas queimadas, que destroem suas fontes de alimento e favorecem seu aparecimento em zonas urbanas.

Por isso, a população da espécie está em declínio, devido à perda de habitat. Além disso, dificultam as vidas desses animais os constantes atropelamentos e a caça ilegal.