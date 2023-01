Karol Conká diz que toparia participar novamente do BBB: 'sou atrevida e corajosa'

Karol Conká participou do “Encontro”, nesta sexta-feira (20), e revelou que toparia participar novamente do BBB. A cantora estava no elenco do BBB 21 e teve o maior recorde de rejeição do reality show, com 99,17% dos votos na época.

“Eu acho que eu iria novamente ao BBB. Sou atrevida e corajosa. Minha mãe vai me matar que eu estou falando isso... Mas daqui a algum tempo, vamos dar um ar, um respiro”.

Na quarta-feira (18), Karol tinha usado o Twitter para criticar as pessoas que ainda enaltecem suas atitudes no BBB 21, que na época causou uma chuva de cancelamento.

"Acho errado vocês enaltecerem certas atitudes que tive no passado. Eu realmente fico com ódio de mim mesma toda vez que vocês resgatam cenas repugnantes. Eu busquei evoluir como pessoa e desejo essa evolução para vocês. Agradeço a chance que tive de enxergar a vida com mais amorosidade", escreveu.

A repercussão negativa de Karol Conká no programa acabou virando um documentário, “A Vida Depois do Tombo”, disponível no Globoplay.