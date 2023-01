Vip e Xepa do BBB 23: entenda como funciona e o tipo de comida disponível

A primeira divisão entre VIP e Xepa do BBB 23 foi formada na noite desta quinta-feira (19), após a vitória de Bruna Griphao e Larissa na Prova do Líder. A divisão consiste em conceder privilégios na alimentação dos participantes que estão no VIP, ao mesmo tempo que a Xepa sofre com restrições.

Toda a comida e utensílios dos grupos são separados, sendo proibido que um compartilhe materiais com o outro. Cada formação, inclusive, possui uma cozinha própria e os integrantes devem fazer as refeições separados.

Desobedecer essas regras pode gerar punição por parte da produção e a perda de estalecas, consequência essa que afeta todo o grupo.

O que tem de comida?

Quem recebe a pulseira do VIP ganha uma quantidade maior de estalecas e têm direito a uma grande variedade de alimentos na hora de fazer o mercado. Por outro lado, os participantes da Xepa recebem menos estalecas e só têm acesso a itens básicos no mercado.

Com base nas edições anteriores, o mercado do VIP conta com carne vermelha de diversos tipos, peixe, frango, variedade de frutas, frios, temperos, pães; além de regalias como leite condensado e chocolate.

Na Xepa, o mercado oferta como opções de proteína fígado, dobradinha, moela, e língua de boi. Há também feijão, arroz, biscoito, pão, leite em pó, verduras, ovo e frutas como banana, limão e laranja. As opções de doce são goiabada e rapadura.