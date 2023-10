Pianista cearense grava videoclipe embaixo d’água

Montanhas, cachoeiras e mares são algumas das paisagens que marcam os videoclipes do pianista cearense Paulo Rodrigo. No recém lançado “Mergulho Em Mim”, o artista desafiou as leis da física e levou seu piano para debaixo d’água. A música, que reflete sobre autoconhecimento, já alcançou mais de 30 mil visualizações no YouTube.

Tocar submerso era um sonho antigo do músico e casou com a mensagem da letra escrita por Juliana Barros, esposa do pianista. O local escolhido para as gravações foi a Lagoa do Videl, em Paraipaba. Com águas cristalinas, as imagens da gravação destacam o instrumentista em ação, além da modelo que protagoniza o clipe. O desafio de tornar o sonho realidade, entretanto, não foi fácil.

O piano, comprado especialmente para a gravação, começou a desmontar poucas horas após o contato com a água. Por se tratar de um instrumento feito de madeira, a produção precisou fixá-lo ao chão.

“Precisamos de uma força-tarefa de sete pessoas para colocarmos esse piano lá. A gente achava que só com os pesos em cima dele iria resolver, mas não foi suficiente”, conta o músico, explicando que duas pessoas da equipe tiveram que entrar no instrumento para deixá-lo estável no chão.

Além dos ensaios musicais, o artista teve ainda que se preparar para o mergulho em apneia, modalidade sem cilindro de oxigênio, para tornar a cena mais natural. Paulo Rodrigo toca desde os cinco anos, aos 13 já tocava profissionalmente como integrante de uma banda em bares e se especializou em cerimônias de casamento, sempre com o piano como principal instrumento.

Orgulho do Ceará

“Eu sempre gostei de fazer algo diferente, não convencional”, destaca Paulo Rodrigo. Além da originalidade, o trabalho do artista evidencia ainda o estado onde nasceu e produz arte. Em 2021, o artista percorreu alguns municípios para gravar videoclipes em um projeto intitulado “Orgulho de Ser Cearense”.