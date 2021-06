Pianista realiza concerto em locais inusitados para mostrar as paisagens do Ceará

Do alto de uma cachoeira, no meio de uma barragem e nas ruínas de antigo abrigo para jesuítas. São estas e outras paisagens inusitadas para um concerto que o pianista cearense Paulo Rodrigo, de 37 anos, transforma em palco para mostrar o Ceará para o mundo.

No início deste mês, o artista percorreu lugares natural e históricos do município de Baturité, distante cerca de 90 km de Fortaleza, onde tocou na Cachoeira do Perigo, no Museu Estação Ferroviária e na antiga Escola Apostólica de Baturité, conhecida como Ruínas da Caridade.

O clipe com a apresentação será divulgado no próximo dia 1º. “Comecei por Baturité porque é onde nasci. A Cidade tem belezas que nem mesmo nós, que somos de lá, sabemos serem nossas. Um exemplo é a Cachoeira do Perigo, que as pessoas pensam ficar em Guaramiranga”, conta.

Legenda: Foto tirada na Cachoeira do Perigo, em 2 de junho último Foto: Júlio Maia / Divulgação

“Eu quero mostrar o Ceará e todas as suas belezas, incluindo as que são pouco repercutidas”, complementa. Paulo observa que também escolheu as Ruínas da Caridade para difundir um espaço histórico pouco conhecido. “Há poucas informações sobre o lugar”, enfatizou.

Ele acrescenta que, segundo a Secretaria de Cultura do município, o equipamento foi construído na década de 1920 para ajudar na manutenção do Mosteiro dos Jesuítas.

Legenda: Foto tirada nas Ruínas da Caridade, em 2 e junho último Foto: Júlio Maia / Divulgação

Era de lá que saía parte do sustento dos religiosos por meio do plantio do café, de frutas e do abastecimento de água por fonte natural. Também era uma espécie de casa de apoio de férias para os noviços e retiros inacianos para padres jesuítas e freiras.

O local , conta, não possuía energia elétrica e todo material para sua construção era levado por animais em trilhas devido ao difícil acesso para veículos.

Legenda: Foto tirada nas Ruínas da Caridade, em 2 e junho último Foto: Júlio Maia / Divulgação

Projeto

O pianista pretende percorrer 12 cidades para o projeto batizado de “Orgulho de Ser Cearense”. O próximo município a ser visitado será Redenção. Também estão nos planos Beberibe e Fortim. Por onde passar, Paulo irá compor uma canção e gravar um videoclipe.

Ele explica que realiza um estudo para conhecer os aspectos históricos e culturais e identificar, também, locais poucos conhecidos. A partir daí, expõe o roteiro para as prefeituras para obter patrocínio e viabilizar o projeto, que inclui vendas de camisetas para reverter a renda para instituições locais.

Em outros projetos semelhantes, o artista já se apresentou no navio petroleiro Mara Hope, que naufragou na costa da cidade de Fortaleza, em 1985, além das dunas da Sabiaguaba, entre outros.

Segurança

Legenda: Apresentações ocorrem após visitas técnicas Foto: Júlio Maia / Divulgação

De acordo com o pianista, antes das apresentações, ocorrem visitas técnicas aos locais. O Corpo de Bombeiros e técnicos da região estabelecem um plano de ação para garantir a segurança dos profissionais envolvidos no projeto.

No caso da cachoeira, houve, também, a presença de um especialista em rapel (técnica com uso de cordas e outros equipamentos de segurança).

Veja outros locais visitados pelo artista em Baturité

Legenda: Mirante Cruzeiro, em Baturité Foto: Júlio Maia / Divulgação

Legenda: Museu Estação Ferroviária de Baturité Foto: Júlio Maia / Divulgação

Legenda: Barragem Tijuquinha, em Baturité Foto: Júlio Maia / Divulgação

Legenda: Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité Foto: Júlio Maia / Divulgação

Legenda: Comunidade Quilombola, na Serra do Evaristo, em Baturité Foto: Júlio Maia / Divulgação