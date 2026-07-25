Elenco de ‘Quem Ama Cuida’ e influenciadores disputam jogo no ‘Caldeirão com Mion’

Programa de Marcos Mion traz artistas e influencers no quadro Tem ou Não Tem.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 14:00
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Legenda: Elenco de "Quem Ama Cuida" participa do "Caldeirão com Mion" neste sábado (25)
Foto: TV Globo.

Neste sábado (25), o “Caldeirão com Mion” retorna ao estúdio após temporada especial de “churrascão” e tem como destaque uma competição animada entre atores de “Quem Ama Cuida” e influenciadores.

O programa retoma o quadro Tem ou Não Tem, no qual os competidores precisam descobrir as respostas mais populares dadas pelo público a uma série de perguntas divertidas. 

Representando a novela “Quem Ama Cuida”, participam os atores Pedro Alves, João Vitor Silva, Luana Martau e Guilherme Piva. Já no time dos influencers, os convidados são Camila Loures, Lorena Maria, Flavia Pavanelli e Vitor diCastro.

Além do game, o programa comandado por Marcos Mion também apresenta o maior Buda do Ocidente, que fica no Espírito Santo. Curiosidades do ponto turístico serão mostradas pelo apresentador.

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O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h15, logo após o “Ceará 360º”.

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

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