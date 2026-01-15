Filme cearense é 2ª produção do Estado selecionada para Festival de Berlim em 2026

Mais uma produção cearense terá estreia mundial no 76º Festival de Berlim: "Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha", da cineasta Janaína Marques, será exibido na seção Forum do evento.

A trama é apresentada como um "road movie do inconsciente" e acompanha uma mulher de 50 anos cuja dificuldade de acessar memórias felizes a lança numa jornada entre o subconsciente, as memórias e invenções. A mostra Forum é voltada a produções que desafiam categorias e estéticas formais do cinema.

A protagonista, Rosa, é interpretada pela paraibana Verônica Cavalcanti. O elenco conta, ainda, com nomes como Luciana Souza, Fabíola Líper, Christiane de Lavor, Paulo Ess, Jéssica Teixeira e Marta Aurélia, entre outros.

Essa é a estreia da diretora, nascida em Brasília e radicada no Ceará, no formato de longa-metragem. A história original é de Taís Monteiro e Pedro Cândido. Os dois assinam o roteiro com Xenia Rivery e Pablo Arellano.

O longa é produzido pelas cearenses Delírio Filmes e Moçambique Audiovisual, contando com recursos da Lei Aldir Blanc e outras parcerias e apoios.

Mais Ceará

Na quarta (14), outra produção cearense foi anunciada no evento alemão. "Feito Pipa", dirigido pelo cineasta Allan Deberton, foi selecionado para a competição da mostra Generation, voltada a obras protagonizadas por crianças e adolescentes.

A produção é protagonizada pelo ator mirim Yuri Gomes e conta com Lázaro Ramos e Teca Pereira no elenco.

A trama acompanha Gugu, um menino de 12 anos que sonha em ser jogador de futebol. Ele foi criado pela avó de maneira livre, mas mudanças na vida dele o levam a ter que se reaproximar do distante pai.