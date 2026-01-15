Diário do Nordeste
Filme cearense é 2ª produção do Estado selecionada para Festival de Berlim em 2026

Depois de "Feito Pipa", longa "Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha" foi anunciado no prestigiado evento.

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
As atrizes Verônica Cavalcanti e Luciana Souza sorriem enquanto uma penteia o cabelo da outra em frente a um espelho de moldura escura. A cena possui uma iluminação suave e tons quentes, destacando a cumplicidade entre as personagens em um ambiente acolhedor e íntimo.
Legenda: Longa cearense "Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha" é segundo filme do Estado selecionado para o Festival de Berlim.
Foto: Delírio Filmes e Moçambique Audiovisual / Divulgação.

Mais uma produção cearense terá estreia mundial no 76º Festival de Berlim: "Fiz Um Foguete Imaginando Que Você Vinha", da cineasta Janaína Marques, será exibido na seção Forum do evento.

A trama é apresentada como um "road movie do inconsciente" e acompanha uma mulher de 50 anos cuja dificuldade de acessar memórias felizes a lança numa jornada entre o subconsciente, as memórias e invenções. A mostra Forum é voltada a produções que desafiam categorias e estéticas formais do cinema. 

A protagonista, Rosa, é interpretada pela paraibana Verônica Cavalcanti. O elenco conta, ainda, com nomes como Luciana Souza, Fabíola Líper, Christiane de Lavor, Paulo Ess, Jéssica Teixeira e Marta Aurélia, entre outros.

Essa é a estreia da diretora, nascida em Brasília e radicada no Ceará, no formato de longa-metragem. A história original é de Taís Monteiro e Pedro Cândido. Os dois assinam o roteiro com Xenia Rivery e Pablo Arellano.

O longa é produzido pelas cearenses Delírio Filmes e Moçambique Audiovisual, contando com recursos da Lei Aldir Blanc e outras parcerias e apoios.

Mais Ceará

Na quarta (14), outra produção cearense foi anunciada no evento alemão. "Feito Pipa", dirigido pelo cineasta Allan Deberton, foi selecionado para a competição da mostra Generation, voltada a obras protagonizadas por crianças e adolescentes.

A produção é protagonizada pelo ator mirim Yuri Gomes e conta com Lázaro Ramos e Teca Pereira no elenco.

A trama acompanha Gugu, um menino de 12 anos que sonha em ser jogador de futebol. Ele foi criado pela avó de maneira livre, mas mudanças na vida dele o levam a ter que se reaproximar do distante pai.

